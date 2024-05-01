人民网北京5月1日电 （黄盛）沪深北交易所在5月1日起正式实施《上市公司可持续发展报告指引》（以下简称《指引》）。作为A股首个统一、标准、实用的ESG披露标准，《指引》将引导和规范上市公司发布《上市公司可持续发展报告》或《上市公司环境、社会和公司治理报告》（即ESG报告）。数据显示，目前《指引》覆盖需强制披露可持续发展报告的A股上市公司数量约457家，这些公司应最晚在2026年首次披露2025年度《可持续发展报告》。

证监会上市司相关负责人在4月29日举办的2024中关村论坛年会“ESG协同创新助力美丽中国建设”平行论坛上表示，《指引》是上市公司可持续信息披露的“考纲”，不是课外阅读材料。既然是“考纲”，那就必然要接受“监考”，防止作弊、“漂绿”。对于多数上市公司而言，可持续发展报告并不是强制披露的，但不代表可以随意披露。公司不能将公告作为“广告”，把ESG披露作为品牌营销的手段，借由ESG的“外衣”过度包装，提供不准确的信息误导投资者。

据介绍，《指引》总体借鉴四要素披露框架，即“治理”“战略”“影响、风险和机遇管理”“指标与目标”，并明确具备财务重要性的议题需按照四要素框架进行披露，推动上市公司以更好的内部治理、具体行动带动高质量信息披露。同时，将国际共识度较高的应对气候变化议题，作为《指引》中的优先项，主要披露要求与国际各类规则基本保持一致，实现较好的兼容与联通。同时，充分结合国情体现特色，议题设置充分考虑现阶段发展重点关切，在环境、社会、公司治理三个方面明确了21个具体议题，包括治理污染、控制温室气体排放、乡村全面振兴、及时支付中小企业款项等问题。《指引》还对重要指数成份股公司以及境内外同时上市的公司，设置了强制披露要求，对于其他上市公司，则鼓励和支持其自愿披露，但同时要求，自愿披露必须遵守《指引》的规定，以规范信息披露秩序，增强可比性。

证监会上市司相关负责人表示，ESG是引导上市公司增强绿色低碳发展意识、支持美丽中国建设的重要抓手，也是防范尾部投资风险、提升投资者中长期回报的有效工具。在绿色低碳发展取得卓越成绩的优质上市公司，也应当通过更完善的信息披露展现中国企业为应对气候变化、绿色低碳转型所作出的巨大贡献。

中国上市公司协会会长、中国企业改革与发展研究会首席专家宋志平表示，对上市公司而言，编写发布可持续发展报告不只是信息披露问题，还是从战略到治理、再到具体议题实践的系统性工程，因此提升可持续信息披露水平需要上市公司加强各类能力的建设，并提高整个市场协同能力。

“我国经济正在由高速增长阶段转向高质量发展阶段，要坚持以推动高质量发展为主题，坚持把发展经济着力点放在实体经济上，这些都需要上市公司和行业领先企业践行ESG理念。”清华大学全球证券市场研究院院长、清华经管学院金融系教授杨之曙认为，构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，关键是要将我国市场规模和生产体系的优势转化为参与国际合作和竞争的新优势，这些需要聚焦科技创新和ESG发展。

另据了解，《指引》正式发布后，中证、国证、Wind、商道、中诚信国际等指数及ESG评级机构紧跟沪深北三个交易所可持续发展报告指引要求、积极在ESG评级体系中纳入指引内容，持续加强国内ESG评级体系建设。

业内人士认为，随着《指引》的落地，信息可比性和透明度将逐步增强，上市公司可持续发展报告有望“量质齐升”，在助力企业高质量发展同时，吸引更多可持续投资资金进入A股，推动构建良好的发展生态。

(责编：王连香、吕骞)

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