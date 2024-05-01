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证监会提高首发企业随机抽查比例至20%

2024年05月01日08:57 | 来源：人民网
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人民网北京5月1日电 （黄盛）证监会在4月30日发布了《关于修改〈中国证监会随机抽查事项清单〉的决定》（以下简称《决定》），并自公布之日起施行。《决定》提到，“首发企业检查”的抽查比例由“随机抽签的比例为5%”修改为“随机抽签的比例为20%”。

证监会表示，2024年4月12日，《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》正式发布，其中提出要扩大对在审企业及相关中介机构现场检查覆盖面。此前，中国证监会于2024年3月15日发布《关于严把发行准入关从源头上提高上市公司质量的意见（试行）》，其中明确要大幅提高对拟上市企业随机抽取检查的比例。为落实上述要求，需要对《中国证监会随机抽查事项清单》（以下简称《清单》）中“首发企业检查”事项的有关内容进行修改。

修改内容方面，结合首发企业现场检查工作实际，一是将《清单》附件所列抽查事项第1项“首发企业检查”的抽查比例由“随机抽签的比例为5%”修改为“随机抽签的比例为20%”；二是将《清单》附件所列抽查事项第1项“首发企业检查”的抽查依据由“《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第58号公布，证监会令第137号、第170号修订）第六十二条”修改为“《证券发行上市保荐业务管理办法》（证监会令第58号公布，证监会令第137号、第170号、第207号修订）第六十一条”。

(责编：王连香、吕骞)
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