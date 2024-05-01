人民网北京5月1日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团有限公司（以下简称国铁集团）消息，4月30日，国铁集团披露2023年度和2024年一季度财务决算。2023年，国铁集团实现营业收入12454亿元，同比增长10.5%，净利润33亿元；2024年一季度，国铁集团实现营业收入2833亿元，同比增长4.2%，国铁企业经营业绩持续平稳向好，经营效益大幅提升。

国铁集团财务部负责人介绍，2023年以来，国铁集团主动服务国家重大战略和经济社会发展，加快构建铁路“六个现代化体系”，圆满完成了全年各项目标任务，推动铁路高质量发展取得显著成效。

一是铁路客运创历史最好水平。充分发挥现代化铁路网优势，优化列车开行方案，加大高峰时段客运能力供给，2023年国家铁路完成旅客发送量36.8亿人次，高峰日发送旅客突破2000万人次，全年和高峰日旅客发送量均创历史新高。2024年一季度，圆满完成春运、全国两会运输服务保障任务，妥善应对春节前后两轮大范围低温雨雪冰冻灾害，持续优化客运产品供给，多项客运指标再创历史最好水平，国家铁路发送旅客9.66亿人次，同比增长27.9%。

二是铁路货运增量提质降本成效显著。全力保障电煤、粮食、化肥等重点物资运输，积极推进多式联运、物流总包开发，试点推出高铁快运整列批量运输，不断提升货运服务质量，2023年国家铁路完成货物发送量39.1亿吨，创历史新高。2024年一季度，加快推进铁路现代物流体系建设，全国规划的40个铁路物流中心全部挂牌成立，助力降低全社会物流成本，国家铁路累计发送货物9.42亿吨。

三是铁路建设任务圆满完成。2023年，全国铁路完成固定资产投资7645亿元，同比增长7.5%，成为“十四五”以来铁路投资规模完成最多的一年；投产新线3637公里，其中高铁2776公里，至2023年底，全国铁路营业里程达15.9万公里，其中高铁4.5万公里。2024年一季度，铁路建设持续优质高效推进，全国铁路完成固定资产投资1248亿元，同比增长9.9%，较好发挥了铁路投资对全社会投资的有效带动作用。

四是铁路科技自立自强取得新进展。牵头组建铁路科技创新联盟，成功举办第十六届中国国际现代化铁路技术装备展暨世界铁路合作发展论坛，CR450科技创新工程取得重大突破，高速列车实现明线单列时速453公里、交会时速891公里运行。2024年一季度，持续开展CR450动车组样车研制和时速400公里铁路基础设施技术研究，推进智能高铁、现代物流、应对雨雪冰冻等关键领域科研攻关，加快培育和发展铁路新质生产力。

该负责人介绍，2023年以来，国铁集团服务保障国家重大战略成效显著。积极服务共建“一带一路”高质量发展，雅万高铁正式开通运营，旅客发送量稳步增长，成为中印尼高质量合作的“金字招牌”。中老铁路客货两旺，国际黄金大通道作用日益彰显。匈塞铁路塞尔维亚贝诺段安全平稳运营、诺苏段工程建设有序推进。中欧班列、西部陆海新通道班列开行数量强劲增长，运输服务品质不断提升，有效保障国际供应链稳定畅通。积极服务乡村振兴战略，老少边和脱贫地区完成铁路基建投资4076亿元，又有22个县结束了不通铁路的历史；坚持开好公益性“慢火车”、农产品专列，脱贫地区运送旅客2.1亿人、货物7.7亿吨。

该负责人指出，2023年，国铁集团积极适应人员流动加速、客运市场复苏的新形势，加强客运组织，旅客发送量和客运收入实现历史最好水平，加快推进铁路现代物流体系建设，灵活实施市场化运价，加强跨区域营销协调，尽最大努力增运上量，客货运输总收入完成9640亿元、同比增长39%，实现净利润33亿元。合资铁路公司经营效益明显提升，实现总体盈利。2023年末，国铁集团资产负债率65.54%，较上年末降低0.84个百分点，铁路高质量发展取得新成效。

该负责人表示，下一步，国铁集团将加快构建铁路现代化经营管理体系，坚持市场化、法治化、国际化方向，深化铁路改革创新，促进客货运输增运上量，全面加强预算管理，推动运输业与非运输业一体化经营，持续抓好节支降耗工作，不断提升国铁企业经营质量和效益，为巩固和增强我国经济回升向好态势作出新贡献，以实际行动服务和支撑中国式现代化。

(责编：王连香、吕骞)

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