人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

证监会修订科创属性评价标准 进一步凸显“硬科技”特色

2024年05月01日08:57 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月1日电 （黄盛）证监会4月30日对《科创属性评价指引(试行)》(以下简称《指引》)进行了修订，进一步引导中介机构提高申报企业质量，推荐真正具有关键核心技术的优质科技企业在科创板上市。

具体来看，《指引》将最近三年研发投入金额由“累计在6000万元以上”调整为“累计在8000万元以上”；将“应用于公司主营业务的发明专利5项”调整为“应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上”；将最近三年营业收入复合增长率由“达到20%”调整为“达到25%”。

据介绍，2020年3月，证监会首次发布实施《指引》。四年来，《指引》对市场各方明晰科创属性评价标准，坚守科创板板块定位，凸显科创板“硬科技”特色发挥了重要作用。2024年4月12日至4月27日，证监会就《指引》向公开征求市场意见。有建议提出，为引导企业更加注重科研成果转化能力，促进科研成果转化质效提升，建议明确发明专利能够产业化的要求，证监会予以采纳。对于取消营业收入增长要求、新增科委或协会出具推荐证明等建议，考虑到成长性是科技企业一大特征、新增推荐证明会加重企业负担等原因，相关建议证监会未予采纳。

修改后的《指引》适度提高了对科创板拟上市企业的研发投入、发明专利数量及营业收入复合增长率要求，旨在引导科创企业更加重视科研投入和科研成果产业化，促进申报企业质量进一步提升。

证监会表示，将指导上交所抓好规则落地执行，坚守科创板板块定位，主要服务符合国家战略，拥有关键核心技术，科技创新能力突出，主要依靠核心技术开展生产经营，具有稳定商业模式，市场认可度高，社会形象良好，具有较强成长性的企业在科创板发行上市，以科技创新推动产业创新，更好发挥科创板功能作用。

(责编：王连香、吕骞)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
证监会提高首发企业随机抽查比例至20%
　　人民网北京5月1日电 （黄盛）证监会在4月30日发布了《关于修改〈中国证监会随机抽查事项清单〉的决定》（以下简称《决定》），并自公布之日起施行。《决定》提到，“首发企业检查”的抽查比例由“随机抽签的比例为5%”修改为“随机抽签的比例为20%”。…
证监会修订科创属性评价标准 进一步凸显“硬科技”特色
　　人民网北京5月1日电 （黄盛）证监会4月30日对《科创属性评价指引(试行)》(以下简称《指引》)进行了修订，进一步引导中介机构提高申报企业质量，推荐真正具有关键核心技术的优质科技企业在科创板上市。 具体来看，《指引》将最近三年研发投入金额由“累计在6000万元以上”调整为“累计在8000万元以上”；将“应用于公司主营业务的发明专利5项”调整为“应用于公司主营业务并能够产业化的发明专利7项以上”；将最近三年营业收入复合增长率由“达到20%”调整为“达到25%”。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部