欧阳易佳

治污有力，江河焕新颜，清水长流沁民心；制度为要，携手共推进，退捕禁渔还碧波；互联互通，江阔凭鱼跃，绿色高质量发展加快推进……党的十八大以来，我国坚持“生态优先、绿色发展”，“共抓大保护、不搞大开发”，长江经济带展现“一江碧水向东流”的美丽画卷。

“长江生态环境保护修复工作取得显著成效，长江水生态环境质量持续向好，长江流域总体水质为优。”生态环境部环境规划院副总工程师、环境规划院长江经济带生态环境联合研究中心主任王东告诉人民网记者，“2023年，水质优良比例（Ⅰ-Ⅲ类）达到98.5%，无劣Ⅴ类水体，19省份国控断面水质优良比例均在90%以上，长江干流水质连续4年保持Ⅱ类。”

《关于全面推进美丽中国建设的意见》提出，要持续深入打好碧水保卫战，深入推进长江等大江大河和重要湖泊保护治理。

一江碧水、两岸青山，五月的巴渝大地宛如一幅秀美的山水画卷。正值“五一”假期期间，众多市民和游客来到长江上游最大的江心岛广阳岛踏青赏春。

“看！赤嘴潜鸭又游过来了！”讲解员高少雄正带着一群孩子在广阳岛上开展研学活动。高少雄是一名生态修复设计师，平时负责岛上生物多样性监测，他切身感受到广阳岛的生态越来越好。广阳岛生态修复项目属于长江上游生态屏障（重庆段）山水工程的重点子项目，经过近四年的人工修复和自然恢复，还岛于民，实现“生态蝶变”，成为长江经济带“共抓大保护、不搞大开发”的缩影。

“一江清水浩荡东流，离不开上中下游协同破解治理难题。”王东表示，沿江省市加强协作，形成合力，共同推进长江生态环境保护修复。

一是建立健全跨省流域突发水污染事件联防联控机制。截至目前，长江流域各省（市）全部签订了跨省流域联防联控协议，围绕水生态环境安全积极探索跨流域联防联控路径，通过开展联合演练、联合会商、互通信息等强化信息共享，不断完善和深化跨省流域联防联控机制。

二是加大跨区域检察办案协作力度。如湖北、重庆、陕西、江西、安徽等省份公安机关签订打击非法捕捞犯罪警务合作协议，湖北、河南、陕西三省八地共同签署南水北调水源区环库区域警务协作框架协议，湖南、广东、广西、贵州、云南签订湘粤桂黔滇生态环境保护执法合作协议等，相邻省份建立健全流域上下游跨区域环境联合交叉执法、跨界河流联防联控联治等机制，实现流域共同保护、上下游共同治理。

三是建立健全流域生态保护补偿机制建设。截至2023年年底，长江流域共有安徽、江西、云南、贵州、四川、湖南、重庆、江苏、湖北9个省（市）参与建立了8个跨省流域横向生态补偿机制。其中，长江干流已有四川—重庆、湖南—湖北、安徽—江苏签订补偿协议，赤水河、滁河、酉水、渌水、濑溪河也分别签署补偿协议，多层级长江流域跨省横向生态保护补偿体系正在逐步形成。

(责编：王连香、吕骞)

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