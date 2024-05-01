人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

中国工程院院士彭寿：玻璃新材料行业将继续围绕未来产业战略布局

2024年05月01日09:17 | 来源：新华网
小字号

原标题：中国工程院院士彭寿：玻璃新材料行业将继续围绕未来产业战略布局

新华网北京4月30日电 近日，第33届中国国际玻璃工业技术展览会在上海召开。本届展会有29个国家和地区的877家厂商参展，展品涵盖玻璃制品，新能源玻璃与信息显示玻璃等行业领域的新技术、新产品和新应用，并覆盖玻璃行业的全产业链。

在本届展会上，中建材玻璃新材料研究总院(以下简称中研院)聚焦创新链、工程链、产业链深度融合，围绕优质汽车玻璃原片、车载电子玻璃、高纯石英研制、玻璃流程工业智能化转型等，集中与行业领军企业签署项目合作。同时，通过与金融机构战略合作，聚焦提升金融服务实体经济质效。

中国工程院院士、中国建材集团首席科学家、中研院党委书记、院长彭寿在接受新华网采访时表示，经过几代人的努力，中国玻璃行业在规模上已经世界领先，信息显示玻璃、太阳能玻璃和特种玻璃技术整体处于先进水平。

彭寿认为，玻璃行业通过科技创新，为新型显示、新能源等战略性产业提供了更多的材料选择，已经实现传统行业的高端化跨越。未来应加大深海深空、量子科技、半导体和泛半导体等战略与前沿领域研发力度，让玻璃满足需求、创造需求。

针对先进玻璃材料行业如何推进新型工业化，彭寿认为，推动新型工业化是我国实现高质量发展的关键所在，新型工业化的“新”主要体现在新高度、新技术、新产品，要以创新为核心,以质优为关键，推动我国实现高质量发展。

作为中央应用研究院，中研院肩负着国家战略科技力量发展重任，要充分发挥全国重点实验室、玻璃制造业创新中心“一室一心”的基础研究与应用研究作用，不断追求卓越、勇攀科技高峰。

彭寿表示，首先要加强基础研究，为未来战略布局打好基础；其次，要通过新技术、新工程、新要素壮大战略性产业，并围绕着绿色化、低碳化目标推动行业健康发展；第三，一定要深化先进玻璃材料创新链、工程链、产业链“三链融合”发展模式，助力玻璃行业高质量发展。

根据当前玻璃行业发展情况，彭寿认为，必须按照国内国外双循环新发展格局，创新赋能优势产业，更好支撑国内战略性产业发展，同时坚定国际化方向布局。

“玻璃企业特别是研究人员，要更加关注基础研究，重视国家未来产业布局，让未来10年甚至20年的前沿性技术转变成为战略性产业。”彭寿说。（赵秋玥）

(责编：王连香、李楠桦)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
追光的你 | 黑土地上“飞”出新农人
　　梨树县位于松辽平原地区的“黄金玉米带”，是全国产粮大县。韩春明正驾驶农机在田里作业。…
协力守护一江水 共绘万里长江新画卷
　　治污有力，江河焕新颜，清水长流沁民心；制度为要，携手共推进，退捕禁渔还碧波；互联互通，江阔凭鱼跃，绿色高质量发展加快推进……党的十八大以来，我国坚持“生态优先、绿色发展”，“共抓大保护、不搞大开发”，长江经济带展现“一江碧水向东流”的美丽画卷。 “长江生态环境保护修复工作取得显著成效，长江水生态环境质量持续向好，长江流域总体水质为优。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部