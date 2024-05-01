原标题：中国工程院院士彭寿：玻璃新材料行业将继续围绕未来产业战略布局

新华网北京4月30日电 近日，第33届中国国际玻璃工业技术展览会在上海召开。本届展会有29个国家和地区的877家厂商参展，展品涵盖玻璃制品，新能源玻璃与信息显示玻璃等行业领域的新技术、新产品和新应用，并覆盖玻璃行业的全产业链。

在本届展会上，中建材玻璃新材料研究总院(以下简称中研院)聚焦创新链、工程链、产业链深度融合，围绕优质汽车玻璃原片、车载电子玻璃、高纯石英研制、玻璃流程工业智能化转型等，集中与行业领军企业签署项目合作。同时，通过与金融机构战略合作，聚焦提升金融服务实体经济质效。

中国工程院院士、中国建材集团首席科学家、中研院党委书记、院长彭寿在接受新华网采访时表示，经过几代人的努力，中国玻璃行业在规模上已经世界领先，信息显示玻璃、太阳能玻璃和特种玻璃技术整体处于先进水平。

彭寿认为，玻璃行业通过科技创新，为新型显示、新能源等战略性产业提供了更多的材料选择，已经实现传统行业的高端化跨越。未来应加大深海深空、量子科技、半导体和泛半导体等战略与前沿领域研发力度，让玻璃满足需求、创造需求。

针对先进玻璃材料行业如何推进新型工业化，彭寿认为，推动新型工业化是我国实现高质量发展的关键所在，新型工业化的“新”主要体现在新高度、新技术、新产品，要以创新为核心,以质优为关键，推动我国实现高质量发展。

作为中央应用研究院，中研院肩负着国家战略科技力量发展重任，要充分发挥全国重点实验室、玻璃制造业创新中心“一室一心”的基础研究与应用研究作用，不断追求卓越、勇攀科技高峰。

彭寿表示，首先要加强基础研究，为未来战略布局打好基础；其次，要通过新技术、新工程、新要素壮大战略性产业，并围绕着绿色化、低碳化目标推动行业健康发展；第三，一定要深化先进玻璃材料创新链、工程链、产业链“三链融合”发展模式，助力玻璃行业高质量发展。

根据当前玻璃行业发展情况，彭寿认为，必须按照国内国外双循环新发展格局，创新赋能优势产业，更好支撑国内战略性产业发展，同时坚定国际化方向布局。

“玻璃企业特别是研究人员，要更加关注基础研究，重视国家未来产业布局，让未来10年甚至20年的前沿性技术转变成为战略性产业。”彭寿说。（赵秋玥）

(责编：王连香、李楠桦)

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