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张平院士：现代语义通信关键技术已成为6G候选技术

2024年05月01日09:17 | 来源：新华网
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原标题：张平院士：现代语义通信关键技术已成为6G候选技术

新华网北京4月30日电 从4月29日召开的2024中关村论坛年会6G创新发展论坛重大成果新闻发布会获悉，由北京邮电大学与中关村泛联院构建的现代语义通信关键技术已成为6G标准化组织关注的候选技术。

发布会上，中国工程院院士、中关村泛联院院长张平表示，基于现代语义通信理论与技术体系，未来6G等通信系统有望在三项通信核心基础指标上获得数量级的性能提升，包括容量、覆盖、效率均将提升10倍，并为通信系统的长期可持续发展带来范式革新。

据张平介绍，在经典信息论指导下的通信技术已经逐步逼近理论极限，未来的信息与通信技术如何突破经典理论极限是整个业界都关注的重大科学问题。北京邮电大学与中关村泛联院另辟蹊径，推动从传输信息比特的经典通信向传输信息内容的语义通信的范式转变，构建了语义信息的基本理论框架，全面扩展了通信系统的理论极限。由中国科学家提出的这一创新理论，有望突破经典信息论的局限，成为现代语义通信的指导理论。

据了解，北京邮电大学联合中关村泛联院研发了端到端现代语义通信系统，该系统不仅突破了语义通信在当前芯片、器件基础上的应用瓶颈，更成功验证模分多址、信源信道联合编译码等多项现代语义通信关键技术性能，并在卫星通信中开展了实际场景的试验验证。针对现代语义通信的6G外场试验网也正在建设中，预计年内将陆续完成多项关键技术的实际外场性能验证。

“现代语义通信关键技术已经成为6G标准化组织关注的候选技术，目前国家已成立了针对语义通信国际标准化的任务组，由我们牵头，运营商、设备商、终端厂商等国际国内30余家单位积极参与，完成的技术提案已超过40项。”张平表示，将广泛联合学术界、产业界等各方力量，共同推进6G国际标准。

现代语义通信范式的变革将为数字经济新业态提供赋能。张平说，目前，这一技术已在高清视频传输、车联网、无人机网络、卫星通信及大规模物联网等场景验证了其优异的性能。未来，现代语义通信将通过赋能具身智能，助推低空经济、工业互联网、XR、智慧教育、元宇宙等创新发展。（记者凌纪伟）

(责编：王连香、李楠桦)
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