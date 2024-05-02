中国人民银行调查报告：一季度我国贷款总体需求指数环比上升
2024年05月02日15:58 | 来源：新华社
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图为中国人民银行大楼。新华社发
中国人民银行日前发布的调查报告显示，今年一季度，我国贷款总体需求指数为71.6%，比上季上升10.1个百分点。
中国人民银行发布的银行家问卷调查报告显示，一季度，我国制造业贷款需求指数比上季上升6.1个百分点；基础设施贷款需求指数比上季上升5.6个百分点；批发零售业贷款需求指数比上季上升5.1个百分点；房地产企业贷款需求指数比上季上升8.2个百分点。
中国人民银行发布的企业家问卷调查报告显示，一季度，资金周转指数为60.7%，比上季上升0.5个百分点。
此外，中国人民银行发布的城镇储户问卷调查报告显示，一季度，倾向于“更多消费”的居民占23.4%，与上季基本持平；倾向于“更多储蓄”的居民占61.8%，比上季增加0.7个百分点；倾向于“更多投资”的居民占14.9%，比上季减少0.7个百分点。（记者吴雨）
(责编：宋心蕊、杨光宇)
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