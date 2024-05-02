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支持科技创新 政府采购出台“新”方式

2024年05月02日16:33 | 来源：新华网
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　　新华社北京5月2日电（记者申铖）为完善政府采购支持科技创新制度，更好支持应用科技创新，财政部日前制定出台了《政府采购合作创新采购方式管理暂行办法》。在合作创新采购方式下，采购人可以邀请供应商合作研发，共担研发风险，并按研发合同约定的数量或者金额购买研发成功的创新产品。

　　据了解，合作创新采购方式分为订购和首购两个阶段。订购是指采购人提出研发目标，与供应商合作研发创新产品并共担研发风险的活动。首购是指采购人对于研发成功的创新产品，按照研发合同约定采购一定数量或者一定金额相应产品的活动。

　　办法明确，采购项目符合国家科技和相关产业发展规划，有利于落实国家重大战略目标任务，并且具有下列情形之一的，可以采用合作创新采购方式采购：一是市场现有产品或者技术不能满足要求，需要进行技术突破的；二是以研发创新产品为基础，形成新范式或者新的解决方案，能够显著改善功能性能，明显提高绩效的；三是国务院财政部门规定的其他情形。

　　“合作创新采购，指的是对于目前市场上没有的、需要研发的创新产品，由采购单位从研发环节提前介入，先购买研发服务，再购买研发产品。”财政部国库司司长李先忠此前介绍，这种新的采购方式特点可以概括为“两给两共”：既对供应商的研发成本“给补偿”，又以承诺购买一定量创新产品的方式“给订单”，通过“共同分担研发风险”“共同开拓初始市场”，激发企业创新活力。

(责编：宋心蕊、杨光宇)
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