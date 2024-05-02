新华社北京5月2日电（记者高蕾）今年5月19日是第三十四次全国助残日。国务院残疾人工作委员会近日会同国家发展改革委、科学技术部、农业农村部、中国残联等十余个部门专门印发通知，部署开展助残日活动。此次助残日活动主题为“科技助残，共享美好生活”。

通知要求，各地科学技术、发展改革、残联等部门要鼓励社会各界加强科技助力残疾人领域科技研发、成果转化应用，提升科技助残水平，以科技创新助力残疾人事业高质量发展；各地农业农村、残联等部门要围绕巩固拓展残疾人脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，加大农村残疾人就业帮扶力度，推动农业科技成果应用，进一步深化金融助残服务，及时落实残疾人返贫监测对象帮扶措施。

此外，各地人力资源社会保障、残联等部门要通过科技创新发展新产业，拓展残疾人就业新形态，探索规范按比例就业新形式，扩大残疾人按比例就业规模，规范中介机构残疾人人力资源服务工作；各地卫生健康、医疗保障、残联等部门要加强残疾预防和康复科学研究与成果转化应用，不断提升残疾预防和康复等服务水平。

通知还要求，各地工业和信息化、通信管理、住房城乡建设、残联等部门要支持引导新技术在信息无障碍领域的发展和应用；各地教育、残联等部门要建立完善送教上门制度，推动融合教育质量提升。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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