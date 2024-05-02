记者5月2日从中国海油获悉，我国首个自营勘探开发的1500米深水大气田“深海一号”持续高产稳产，累计生产天然气突破80亿立方米，生产凝析油超80万立方米。

“深海一号”大气田位于海南岛东南海域，探明天然气储量超千亿立方米，最大水深超过1500米，最大井深达4000米以上。该气田于2021年6月25日正式投产，运营我国自主设计建造的全球首座10万吨级深水半潜式生产储油平台——“深海一号”能源站。

据介绍，中国海油“深海一号”大气田海上作业团队已探索建立起一套深水气田生产运维完整技术体系，解决了深水水下流动性保障等多项对气田安全稳定生产存在影响的行业难题，推动气田在投产当年达到设计产能高峰并一直保持良好运行状态，完成半潜式平台遥控生产改造并搭建数字孪生模型，推动智能化数字化技术在深水油气开发领域深度应用。

据悉，“深海一号”二期工程正加紧建设。“深海一号”能源站将根据二期工程建设需求开展升级改造，新增控制单元、脐带缆接入设备和化学药剂注入装置等设备设施。改造工作完成后，“深海一号”能源站将成为我国最大深水气田群的控制中枢，具备对23口深水气井和两套水下生产系统的控制能力。（记者陈子薇）

(责编：岳弘彬、袁勃)

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