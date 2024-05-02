新华社西安5月2日电题：果园里的新变化——从机械化发展看果业提质增效

新华社记者于文静

节日期间，丰富的水果为餐桌增添不少色彩。随着人们对果品需求提升，果园劳动用工多、人工成本高以及果农老龄化问题也日益凸显，对果园生产机械化提出了新要求。近年来，我国果园有哪些新变化？如何以机械化推动果业提质增效？记者就此进行采访。

人工占果园生产总成本过六成

近日，在陕西省延安市黄陵县的一处新果园，记者看到，矮化密植、已开始挂果结实的苹果树茁壮、齐整，防雹网等设施筑牢屏障。近年来，当地推进果园机械化及防灾减灾一体化建设，推进新装备应用，全县苹果园年总产量40.3万吨，优果率86%。秦脆苹果、翡翠梨等多种特色果品得到消费者好评。

黄陵县是我国水果产业加快发展的一个缩影。我国是水果生产大国，随着人们生活水平提高和需求增加，果园种植面积、水果产量呈逐年增长趋势。

记者从农业农村部农业机械化总站了解到，近年来，果园生产机械化水平提升，在北方苹果、南方柑橘等领域发展了一批现代果园。与此同时，果园生产机械化各环节不平衡，综合机械化率不到30%；果园生产环节多、用工多，人工成本占到总成本的60%以上，迫切需要推进机械化。

国家苹果产业技术体系首席科学家、西北农林科技大学教授马锋旺表示，我国苹果产业果农老龄化日益凸显，人工费成为生产的最大成本，新型经营主体、新农人和果农生产的适度规模化已是现实。因此，栽培省力化、作业机械化势在必行。

据农业农村部农业机械化总站副站长徐振兴介绍，当前我国果园的残枝处理、植保、割草、灌溉、分级分选、保鲜储藏等环节机械化程度较高；起苗、移栽、施肥、转运等环节正逐步实现机械化；修剪、疏花疏果、套袋取袋、采摘等环节还以人工作业为主。今后，果园机械化要围绕轻简化、省力化，向高端、智能、绿色方向发展。

加快机械化发展有基础

近日，农机化总站、陕西省农业农村厅在黄陵县举办全国果园轻简高效生产机械化技术装备培训班。40多家企业100多台套机具装备进行了各环节机械化作业演示。来自全国近300人参加现场观摩和培训，线上直播观摩人数近26万人次。

记者从农机化总站了解到，随着生产迫切需要、技术装备不断进步、果园种植农艺改进，加快果园机械化发展有基础：

一是现代果园建设为机械化创造了条件。新建苹果园70%以上采用了矮砧栽培模式，标准化柑橘园行距达到5米以上，可实现中耕、除草、施肥、植保、辅助平台修剪和采摘以及田间转运等环节机械化作业。

二是智能装备加快应用。一批超长续航多功能无人机、轨道运输车等机具，物联网水肥一体化灌溉等技术在山区果园逐渐应用。

三是一批全程机械化生产模式与典型案例得到推介。涌现出了陕西延安、河北阜平、山东荣成、山西芮城等现代苹果园，重庆渝北、湖北宜昌、湖南石门、江西南丰等宜机化标准柑橘园，为各地提供了指引。

徐振兴表示，果园现代化需要在技术装备、生产模式、组织方式上不断创新，为发展注入新动能。

因地制宜推动新老果园现代化

在此次观摩现场，农机化总站与陕西省农机鉴定推广机构、企业的人员进行了技术讲解，对果园割草机、施肥机鉴定检测技术进行交流。下一步，农机部门将有哪些支持举措？

据了解，全国农机鉴定机构将加快制修订鉴定大纲，依法依规为果园生产、水果加工急需急用机具开辟绿色通道。全国农机推广机构将加大试验示范力度，加快适合不同场景的机具推广应用。

新老果园如何因地制宜发展提升？

专家们表示，乔化苹果园、密植柑橘园、山地林果园等老果园在全国果园面积占比80%以上，且仍在发挥效益。对传统老果园，一方面将大力开展沟坡平整、间伐修理、树种更新等宜机化改造，另一方面将研发推广小型遥控无人化动力底盘，轻简高效施肥、施药、割草、转运等作业机具，修剪管理采摘多功能作业平台等。对于新建果园，将引进多抗高产优质品种，推行矮化宽行密植，探索简化农艺措施，推广防霜防冻防雹防鸟一体化系统、自动化水肥灌溉系统等。

适宜的生产组织形式是推动机械化的重要保障。

“灾害预警、环境监测、病虫害统防统治、水果产地储藏保鲜、产后加工处理等，不是单个果农或经营主体能够独立完成的，需要区域化社会化服务，以及机械化、信息化、智能化技术装备支撑。”徐振兴说，有关部门将积极培育合作社、果业公司、家庭农场等新型果农主体，集成示范轻简高效技术装备，扶持农机社会化服务发展，推动产业提质增效。

(责编：岳弘彬、袁勃)

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