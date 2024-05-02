春风拂面，2024（第十八届）北京国际汽车展览会如约而至，热闹非凡。

今年北京车展上出现了很多新面孔，更有长久以来的老朋友。众多崭新新能源车型亮相、AI大模型“上车”、汽车“长出翅膀”、尖端电池技术发布……

人们在车展上感叹，产品迅速更新迭代的背后是新能源汽车应用与智能技术的深度融合，是技术创新持续深度赋能推动产业结构优化升级，汽车产业正以前所未有的速度迈向高质量发展新阶段。

看见：变化

今年，北京车展于4月25日至5月4日在中国国际展览中心顺义馆、朝阳馆举办，全球首发车数量达到117台，新能源汽车有278个车型亮相，阿维塔、零跑、极越等新秀登场。

在北京中国国际展览中心顺义馆举行的2024北京车展上，人们在车展现场参观（2024年4月25日摄）。新华社记者 鞠焕宗 摄

这是国际社会了解中国制造和市场机遇的窗口——

“我们用的电池来自位于德国的宁德时代工厂。”保时捷CEO奥利弗·布鲁默说。车展上，他还与宁德时代董事长曾毓群深入探讨了电池品质与产品开发。

2024年4月30日，在北京车展上，观众在宁德时代展区参观。新华社记者 张晨霖 摄

本届车展上，外国面孔更多了，这是许多参观者共同的感受。朝阳馆零部件展区短短3天就吸引20多个国家和地区约4.9万人次观众参观，海外观众占比37.6%，其中还包括多个国际买家团。

奇瑞展台上，3000多名海外经销商齐聚一堂，在开幕日结束后又集体赶赴芜湖参会；红旗展台引来外国参观者拿出皮尺仔细测量新车各种尺寸；比亚迪展台前，海外媒体频频打开新车前机盖探秘内部构造……各国经销商、观摩团纷纷前来深入了解中国先进制造技术，探寻市场新机遇。

这是科创企业与汽车行业碰撞交流的平台——

2024年4月30日，在北京车展上，观众在华为展区参观智能充电网络。新华社记者 张晨霖 摄

车展上，“华为系”频频登场：江汽集团新MPV车型采用华为车机系统，支持与华为智能设备无缝连接；赛力斯与华为联手设计的新车，配备了百万像素智慧大灯，可投影100英寸影像……

如今，越来越多的科创企业与汽车行业擦出新火花，推动汽车产业智能化转型。

“汽车产业的电动化、智能化、网联化正加速融合，引领全球产业变革。”中汽协常务副会长兼秘书长付炳锋说，面向未来，在电动化、数字化赋能下，新的产业生态和竞争格局将加速形成。

这是2024年4月30日在北京车展上拍摄的一款复合翼三体式飞行汽车。新华社记者 张晨霖 摄

这是新技术新产品竞相出彩的舞台——

如今，智能网联新能源汽车越发成为集机械、电子、计算、感知、视听、储能等多技术为一体的“大号终端”，这也是汽车产业转型升级的主要方向。

车展上，宁德时代发布了兼顾1000公里续航和4C超充特性的磷酸铁锂电池新品，多模交互智能座舱等新技术也纷纷亮相。

在零部件展区，来自13个国家和地区约500家零部件企业及科技公司展出创新成果，其中智能网联和新能源板块占全部展示面积的51%。

“无论是动力电池、电机电控等新能源核心技术，还是行泊一体等智能驾驶新体验，都在持续激发人们对未来智电出行的美好期待。”中国机械国际合作股份有限公司董事长夏闻迪说。

清华大学（车辆学院）汽车发展研究中心主任李显君认为，北京车展新变化折射汽车行业发展趋势，反映出我国新能源汽车品牌竞争力日益增强，电动化、智能化技术不断取得突破，市场竞争进入关键阶段。

洞见：信心

“中国新能源汽车品牌，无论展台还是新品，关注度明显高于国际品牌。”这是不少观展者的共识。

高人气的背后，中国新能源汽车靠什么脱颖而出？记者在北京车展上寻找答案。

——市场引力。

“预售5小时订单破万”“单日大单1250台”“门票售罄，一票难求”……车展现场，直播不停、捷报频传，新品发布推动车企销量攀升。

信心，写在消费者的脸上。“对小米汽车期待已久。”北京市民李女士表示，科创企业如小米、华为进军汽车行业，不仅带来最新的智能技术，也更懂中国市场和消费者需求。

底气，来源于数据。中国汽车工业协会数据显示，今年一季度，我国新能源汽车销量达209万辆，同比增长31.8%，实现“开门红”。

“中国消费市场庞大且多元，为智能网联新能源汽车技术的创新与提升提供了优越环境。”全国乘联会秘书长崔东树认为，随着行业与市场的共同推动，中国消费者对智能网联新能源汽车越发接受和认可，这样的市场“磁力”吸引更多车企将新品、新技术率先投放中国市场。

——创新活力。

“一季度研发投入同比增长83.6%，占销售收入比重超7%。预计全年投入研发和投资支出超70亿元。”江汽集团董事长项兴初表示，在技术创新驱动下，全行业正加速迈向智能网联新能源方向。未来5年，江汽集团将投入研发费用250亿元。

本届车展，奇瑞展出27款车型，其中新能源车型占比超80%，同时还展示了新能源和智能化领域的多项创新。“企业发展、产业升级、培育新产业，核心靠技术创新。”奇瑞控股集团董事长尹同跃在车展上表示，找准关键突破点做深做实，努力形成一批更有影响力的技术创新成果。

——产业链合力。

“走出去、引进来，与全球汽车产业紧密相连。”安徽省委书记韩俊在北京车展安徽主题日上表示，安徽汽车产业正通过深化开放不断加快发展，产业链日益稳固，集群效应愈发显著。

安徽省肥西县在建的新能源汽车产业园（2024年1月24日摄，无人机照片）。新华社发（陈家乐 摄）

长三角形成新能源汽车“4小时产业圈”；安徽加速构建优势新能源汽车产业集群；重庆推动智能网联新能源汽车零部件产业升级……近年来，中国智能网联新能源汽车产业生态如雨后春笋般蓬勃发展。

深圳承泰科技自主研发的毫米波雷达可助司机识别潜在威胁、江苏超力电器的高压水加热器能更有效保障新能源汽车动力电池及动力系统……本届车展的零部件展区，具有“专精特新”等资质的企业不在少数。

“整车与零部件企业关系正由垂直转向共生，供应链合作模式正在重构。”夏闻迪说，中国汽车产业体系含“科”量直线上升。

主动求变，背靠良好的消费者基础和超大市场规模，依托完备的产业体系，持续不懈创新投入，中国智能网联新能源汽车逐渐在市场竞争、开放合作中形成了领先优势，在创新赛道上越跑越快。

“面向全球市场需求，新能源汽车产能还远远不足，应加速固态电池、操作系统、智能芯片等关键技术的创新和产业化，提高车企国际化运营，拓展市场，提升核心能力，以建立国际竞争优势。”李显君坦言。

预见：未来

本届车展上，人工智能的浪潮扑面而来，中国车企所比拼的数字化、智能化能力，正在成为世界汽车产业发展的新趋势。

如何让汽车能像人一样地行动和思考？

搭载着AI大模型文心一言的极越01和07迎来车展首秀。实现“可见即可说，可说即可做”的智能驾驶体验。驾驶者只需呼唤SIMO智能语音助手，无需操作按键，即可掌控车内一切。SIMO还能识别车主声音，远程控制家电。

小鹏汽车AI天玑系统也在车展上揭开神秘面纱，这一系统可模仿用户驾驶习惯，协助各类驾驶行为，适应不同出行场景。

“智能汽车已成为AI技术应用的关键领域。”小鹏汽车董事长何小鹏表示，智能化不仅提升了用户体验，也反映了人工智能企业及AI新成果的快速发展。

目前，华为盘古、百度文心一言、科大讯飞星火、360智脑等AI大模型已开始“上车”，同时比亚迪璇玑、小鹏灵犀等车企自研行业大模型也在崛起，给汽车产业注入新活力。

新技术和新应用正迅速融入汽车使用场景，推动汽车智能化、数字化转型，开辟发展新赛道。各种新需求也在促进汽车技术、应用的迭代升级、推陈出新。

汽车顶棚缓缓打开，巨大的机臂和机翼缓缓展开，呈冲天之姿，准备腾云飞行……在小鹏汽车展台，陆空一体式飞行汽车引人注目。

随着“积极打造生物制造、商业航天、低空经济等新增长引擎”写入今年的政府工作报告，作为新质生产力的代表，与市场热词“低空经济”相关的政策频频出台。广汽、吉利、奇瑞等车企争相布局“汽车+飞行”新模式，顺应新趋势抢占未来发展制高点。

2024年4月30日，在北京车展上，观众在吉利汽车展区参观一款AI数字底盘。新华社记者 张晨霖 摄

极越首席执行官夏一平认为，面对新市场格局，应提升国际化水平，优化产业链布局，加快AI大模型技术应用，以科技创新驱动，推动行业“加速跑”。

当前，我国新能源汽车产业保持高速发展态势，但地缘政治影响日趋复杂，多国调整电动汽车补贴标准并提高进口门槛。国内产业规模效应还未充分显现，市场集聚度有待进一步提升。

近日，商务部、财政部等多部门联合印发了《汽车以旧换新补贴实施细则》。北京、上海等地发布新能源汽车置换补贴政策，进一步释放国内汽车消费潜能。

今年，住建部计划在全国改造5万个老旧小区，挖存量、拓增量、促共享，增加停车位、安装充电桩；商务部积极推动汽车数据共享，加快活跃新能源汽车二手市场……

工业和信息化部副部长单忠德表示，我国新能源汽车产业历经多年发展，建成了高效协同的产业体系，培育了全球最大的新能源汽车消费市场，涌现出一批具有国际竞争力的领军企业。随着新旧动能加速转换，汽车与商、文、旅、体等行业深度融合，中国新能源汽车市场加速走向成熟。“我们对产业发展未来充满信心。”单忠德说。

文字记者：高亢、张晓洁、吉宁、吴慧珺

海报设计：孙瑶

编辑：刘心惠、朱舜、王黎、刘勇贞、姜子炜、邬金夫

统筹：方思贤

(责编：岳弘彬、袁勃)

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