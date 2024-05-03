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黄金消费投资需求升温

马春阳
2024年05月03日09:05 | 来源：经济日报
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原标题：黄金消费投资需求升温

　　今年以来，随着国际金价的快速上扬，国内金价节节攀升，黄金消费市场火热。“五一”假期，记者走访北京多家黄金珠宝店铺发现，不少品牌推出优惠活动，前来咨询、选购金饰的顾客络绎不绝。

　　首饰金消费趋理性

　　记者来到位于西城区的北京菜市口百货股份有限公司门店看到，一层首饰金柜台挤满了顾客。

　　“‘五一’期间有活动，加上最近金价降了些，整体销售情况还不错。”售货员告诉记者，黄金价格每天变动，的确也“劝退”了一些消费者，目前买金饰的多是结婚刚需以及悦己需求的群体。

　　3月份以来，国际金价屡创历史新高，尽管目前有所回调，但处于历史高位的金价让部分消费者保持理性。中国黄金协会公布的数据显示，一季度，全国黄金消费量308.905吨，与2023年同期相比增长5.94%。其中，黄金首饰183.922吨，同比下降3%。

　　中国黄金协会有关负责人表示，今年一季度，快速上涨的黄金价格，叠加黄金首饰加工费和品牌溢价高等因素，消费者观望情绪增强，使得黄金首饰消费受到了抑制。金价高企及大幅波动使得黄金加工销售企业生产经营风险增大，批发零售企业进货谨慎，首饰加工企业原料成本上升。

　　世界黄金协会中国区首席执行官王立新认为，一季度金饰需求虽然同比小幅下降，但仍然高于10年均值。春节假期前后是传统的金饰消费黄金期，黄金在市场上的坚挺表现也激发了消费者的保值型、储蓄型消费动力。

　　金条金币受青睐

　　溢价更低、投资属性更强的金条金币受到了消费者的青睐。“买金条打金饰”成为许多年轻消费者的新选择。先买金条，再去金店加工成首饰，只需额外支付少量工费，比在品牌店直接买金饰省钱。

　　记者注意到，除了前来选购黄金的消费者，还有不少消费者拿着旧的黄金首饰，在店铺咨询黄金回购业务。有消费者说，趁着黄金价格在高点，考虑将手中的黄金出手变现。

　　中国黄金协会数据显示，一季度金条及金币消费106.323吨，同比增长26.77%。东源投资首席分析师刘祥东表示，金条金币的消费上涨，与投资者在金价高企时寻求避险需求，以及实物黄金投资获得较高的关注有关。

　　中国银行研究院研究员吴丹告诉记者，黄金首饰造型美观、设计感强，往往有较高的加工费，这就意味着相比造型简单的金条金币，首饰金会有较高的溢价。在金价上涨的背景下，居民购买黄金的投资需求占据上风，更倾向于购买低溢价的黄金以保值增值，带动了金条金币消费量的上升。

　　业内人士表示，在回购业务上，不管是金条还是金饰，回购价格都等于当天实时金价减去手续费，手续费每克在2元到5元不等，金饰可能还要扣除1%至2%的损耗。

　　目前，国内提供黄金回购业务的实体机构，有黄金珠宝店铺、商业银行，以及一些典当行和个体商户等。刘祥东提醒，消费者参与回购业务时一定要选择正规商家，最好是去当初购买的商铺进行回购，并带好产品证书和购买凭证等。

　　消费热有望延续

　　专家普遍认为，尽管短期内，处于高位的金价会对首饰金消费产生抑制，但从长期看，我国消费者对于黄金的需求较大，国内黄金消费热有望延续。

　　“黄金在我国有着诸多美好寓意，已成为结婚、馈赠等场景下的刚需。”吴丹认为，随着黄金产业的工艺革新，近几年的黄金饰品更加符合年轻人的消费理念，小克重、国潮等产品备受青睐，有望推升黄金首饰的消费需求。

　　王立新分析，展望下半年，国内黄金零售投资需求或仍将维持健康水平。国内稳健适宜的货币政策或令利率进一步下降，黄金的吸引力有望增加。随着全球央行保持破纪录的购金步伐，投资者对黄金的兴趣也可能持续高涨。

　　在市场人士看来，随着需求的增长，黄金消费市场的竞争也将加剧，这会促使黄金加工销售企业提高产品质量和服务水平。

　　华泰证券研报显示，金价持续上涨、消费分化的背景下，黄金珠宝消费市场高端化与性价比机遇并存，既重视品质，又注重价格是当下珠宝消费者的主要特征，立足古法黄金工艺以及借助金价上涨趋势，有望助力珠宝品牌快速提升影响力。

(责编：郝帅、陈键)
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