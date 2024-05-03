原标题：青岛聚力发展人工智能产业

本报青岛5月2日讯（记者刘成）日前，青岛创新奇智科技集团股份有限公司自主研发的“奇智孔明”工业大模型V2.0通过中国信通院组织的首批工业大模型标准符合性验证。据悉，目前，青岛市已有10余个已商业化应用的行业大模型，同时储备了一批在研大模型，参数规模普遍超过50亿级。

自获批国家人工智能创新应用先导区以来，青岛加快产业布局、夯实产业底座，在崂山区规划建设了2918亩青岛市人工智能产业园，出台支持人工智能园区发展政策，带动产业资源加速集聚。目前，青岛已拥有人工智能企业500余家，在智能家电、智能制造、智能硬件等领域，青岛已形成先发优势。

一批细分领域“专精特新”人工智能企业扎根青岛。创新奇智已经为包括青岛在内的930家企业进行AI赋能；以萨公司推动人工智能和大数据分析技术在各类智慧城市场景中深度应用，打造了国内首款面向公共安全、智慧交通等领域的专业级垂域大模型。

算力是影响人工智能发展的重要基础设施。青岛把算力建设作为优化产业生态的重要抓手，在去年投用了山东省首个人工智能计算中心之后，又相继布局了中国移动智算中心、“海之心”智算中心和大有智算中心，加快构建通算、智算、超算一体化算力体系。

青岛市工业和信息化局局长刘大川表示，青岛要不断完善人工智能专业园区和产业生态，加快推动人形机器人、工业软件开发、智能终端制造等相关产业发展，以人工智能为支点，加快构建现代化产业体系。

(责编：郝帅、陈键)

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