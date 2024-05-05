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通江达海的站点

本报记者 陈 娟 刘新吾
2024年05月05日08:28 | 来源：人民网－人民日报
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　　入夜，位于重庆沙坪坝区土主街道团结村的重庆铁路集装箱中心站依然繁忙，一列列国际班列从这里出发、进站。

　　作为西部陆海新通道的铁路重要站点，中心站让团结村声名远播。曾经的团结村，两面靠山，交通不便。经过近些年的发展，团结村已成为重庆对外开放标志地——

　　印有“中欧班列”字样的集装箱码放整齐，橙色龙门吊紧张作业，转运货车来回穿梭……4月26日的中心站，忙而有序。

　　在中心站，重庆四向物流通道由此始发：向东，沿长江黄金水道顺流入海；向西，中欧班列直抵欧洲；向南，西部陆海新通道跨山越海；向北，“渝满俄”铁路班列纵贯南北。

　　西部山城小村，新时代成为通江达海的站点。

　　中心站办公区，中铁集装箱运输有限责任公司内勤货运员梁凯思正在办理汽车零配件发货业务，“发货后不到2天，就能到广西钦州港。山城离海从来没有这么‘近’过。”

　　上午，伴随清脆的汽笛声，两列国际班列从这里出发：一列是中欧班列，往西开往欧洲；另一列是西部陆海新通道班列，向南奔赴东南亚。

　　“笔记本电脑、冻肉……各种商品我们都运过。重庆每天都在和世界连接。”90后青年吕嗣湘是西部陆海新通道班列司机，他见证了重庆商品从这里走向世界。

　　走出去的不仅是“重庆造”。作业区，中心站外勤主任刘代鹏正带领大家装卸货物，“青海、甘肃、贵州的……都不少。”

　　陆海内外联动、东西双向互济，西部陆海新通道建设，加快了西部地区对外开放的步伐。

　　联起来的，是“双循环”。查看货运单据，陆海新通道运营公司总经理王开乐介绍，“通过新通道，从东南亚进口的矿产，运至新疆等地初加工，完成后运到重庆作为原料加工成汽摩产品，最后发往东南亚。”货物从重庆到东南亚，时间缩短近两周、综合物流成本下降一半，类似的国内国际双循环越来越多。

　　旺起来的，是“新三样”。新通道出口向电动汽车、锂电池、光伏产品“新三样”转变。赛力斯集团海外事业部交付中心部长岳倩茹介绍，公司3月向芬兰出口29个集装箱的新能源汽车，“每辆车运费便宜近千元，时间节省近10天。”

　　“站在这里，能直观感受到西部地区发展的强劲动力。”中铁集装箱运输有限责任公司重庆中心站常务副总经理王海翔感叹，“共建‘一带一路’的红利，我们是真正享受到了。”

　　《 人民日报 》（ 2024年05月05日 01 版）

(责编：乔业琼、杨迪)
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