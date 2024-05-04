人民网记者 乔雪峰

从5月4日开始，我国各地将陆续进入假期返程高峰，高速公路、国省道干线公路交通流量普遍处于高位，铁路客流仍将保持高位运行。

据交通运输部发布数据显示，“五一”假期前三天全社会跨区域人员流动量近9亿人次。其中，5月1日全社会跨区域人员流动量31574.2万人次，5月2日全社会跨区域人员流动量28272.03万人次，5月3日，全社会跨区域人员流动量26965.2万人次。

公路方面，5月3日，公路跨区域人员流动量24916万人次，比2019年同期增长27.4%，比2023年同期下降1.9%。民航方面，5月3日民航客运量183.68万人次，比2019年同期增长5%，比2023年同期增长15.9%。

铁路方面，记者从国铁集团获悉，5月3日，全国铁路发送旅客1675.4万人次，铁路运输安全平稳有序。5月4日预计发送旅客1735万人次、增开旅客列车1149列。

国铁集团相关负责人表示，“五一”假期第四天，旅客出行需求旺盛，铁路客流迎来返程高峰。据12306数据显示，5月4日，北京、上海、广州、成都、杭州、武汉、深圳、西安、南京、郑州等热点旅游城市和北京至上海、西安至成都、广州至南宁、北京至呼和浩特、北京至沈阳、长沙至武汉等热门区间客流相对集中。

该负责人表示，假期期间，各地铁路部门充分运用铁路12306售票大数据，密切关注客流变化情况，动态调整列车开行方案，通过增开临时旅客列车、动车组列车重联运行、普速列车加挂车厢等措施，增加热门方向运能，最大限度满足旅客返程需求。

面对“五一”假期返程高峰，各地交通运输部门多措并举保障人民群众平安快捷出行。广东省交通运输厅制定印发《全省公路铁路水路及沿线地质灾害风险隐患再排查再整治工作方案》，对全省公路铁路水路等交通基础设施开展拉网式大排查。同时，河北、江苏、陕西、山西、广西等多地全面开展交通运输领域重大灾害风险隐患大排查大整治行动，开展公路高边坡等重点路段排查；加大路政巡查、养护巡查力度和频率，加强监测预警，准确掌握公路技术状况；创新巡查技术手段，一旦发生边坡滑坡、塌方等险情，能够第一时间报警提示，第一时间采取封路等管控措施。

北京全天候开展对城市路网、高速公路运行的监测调度，根据需要及时启动分级响应机制，调配运力。加强出行预期管理。提前研判预测，发布预警信息和出行提示，高峰时段不间断播报实时路况信息，组织导航软件平台优化出行路径，引导市民合理规划出行时间和方式。加强重点点位机动车和非机动车停车管理，挖潜增设临时停车区域，引导车辆有序停放。针对市民出行意愿较高的62个郊野公园和热门景区公园，加强监测调度，通过共享一公里范围内可利用的停车资源，以及在周边空地和道路挖潜增设临时停车区域等方式，增加停车供给5.3万个。

为进一步提升节假日离沪群体返校的出行体验，上海市交通委依托交通生活数字化转型“出行即服务”平台，组织“节假日回沪返校定制专线”，为返校师生打造安全、便捷、舒适的出行体验。返校师生可根据自身返沪行程安排，了解详情并预约购票。

面对水上客流高峰，浙江海事部门及时分析研判各航线船舶交通流量，采取“一线一档一清单、一船一策一指南”举措，对所有投入营运的客渡船实施全航程动态监控，并在旅客发送密集的渡口码头增派执法力量，通过安排执法人员开展“站高峰”和随船监管，严把客船开停航关，全力保障节假日水上客运安全。

(责编：杨虞波罗、高雷)

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