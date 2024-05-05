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鞍钢集团研究员胡奉雅——

潜心攻关 升级焊接技术

本报记者 胡婧怡
2024年05月05日08:31 | 来源：人民网－人民日报
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4月24日，在第四届中央企业熠星创新创意大赛（厦门站）的路演现场，鞍钢集团钢铁研究院焊接与腐蚀研究所副所长、研究员胡奉雅展示了她带领团队突破的钛钢复合板焊接技术。

钛钢复合板过去主要应用在火电烟囱或者容器等静态领域中。“我们通过升级焊接技术实现一体化焊接，成功破解了钛钢复合板无法熔焊的世界难题，并首次在国内桥梁领域实现示范应用。”胡奉雅介绍。

34岁的胡奉雅负责或参与国家“十四五”重大专项、省级科研等项目近40项，承担重点材料应用技术开发和评定30余项，发表论文15篇，授权专利20项。

胡奉雅高考时报考了哈尔滨工业大学焊接技术与工程专业。2015年，胡奉雅放弃了国外全额奖学金攻读博士的机会，来到鞍钢集团钢铁研究院。工作一段时间后，她深感自己对材料认识的不足。为此，她又远赴海外踏上求学之路。在做访问学者的半年时间里，胡奉雅白天走访知名的焊接研究机构，晚上经常熬夜做实验。

2017年，胡奉雅独立负责海工用钢高效窄间隙技术的研发。“手工焊接不仅效率低，而且无法定量保证焊接质量，因此提升焊接工艺的智能化、自动化水平尤为关键。”她说。

经过两年多、上百次实验，胡奉雅带领团队设计出坡口自适应装置，使焊接成本减少60%以上，生产效率提高3—5倍，一次性焊接合格率提高了50%。

以钢材为“布”，以焊枪为“针”，胡奉雅把不同钢材“绣”入港珠澳大桥、“华龙一号”等重大工程中。

“我的理想就是做有意义的事、做对国家有用的人，能把自己的青春与强国建设‘焊’在一起，我十分自豪。”胡奉雅说。

《 人民日报 》（ 2024年05月05日 03 版）

(责编：乔业琼、杨迪)
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