“我们利用巴士的实时位置等开放数据，设想了这款面向视障人士的公交无障碍小助手。”香港农圃道官立小学六年级学生郭炜昌向参观者介绍。日前，他和同学组成了第二届香港国际创科展上年龄最小的参展团队，自己也在展会上“学到好多新知识”，希望长大后继续发明创造。

这场以“智慧创新 联通世界”为主题的展会，是香港特区政府与贸发局所策划“国际创科营商周”的旗舰活动，吸引了13个国家和地区的展商。能力提升、产业优化、生态培育……众多展品揭示出香港国际创新科技中心发展新质生产力的创新密码。

智慧赋能，释放创新力

幻彩的灯光，一栋栋科技感十足的楼宇，河流、道路贯穿其间……这幅粤港澳大湾区未来城景图，是由香港生成式人工智能研发中心的大模型绘制的。

“由我们训练的香港首个自主研发基础大模型已初步完成，预计今年中公布。”中心主任、香港科技大学首席副校长郭毅可教授介绍，该中心整合香港五所高校力量，自去年10月成立以来突破迅猛，“我们的模型兼顾本地特色，具有世界一流水平”。

该中心的展馆内，参观者可以体验用人工智能来辅助写作、解答专业问题等10项应用，触摸香港创科发展前沿。

更多展馆展示着智慧赋能日常生产生活的成果。在“智慧香港”馆，汇聚了特区政府20余个部门的100多项智慧公共服务方案，如水务署的水质监测无人船、路政署的智慧工地管理平台、警队的智慧搜救方案等。

通过项目合作、比赛竞标等多种方式，香港正在汇聚起澎湃的创新力。依托特区政府创新香港研发平台设立的物流机械人研究中心，前来展出的货物分拣机器人、工业三维成像传感器、智能包装系统等智慧物流方案，预计未来可助力香港区域物流枢纽的深化发展。

要素整合，完善产业链

在初创企业专区，创客陈子健的团队带来可用于驾驶学校的虚拟驾驶模拟系统。对于城市路况的高精度模拟，是该系统的技术亮点。他在展会期间举办的初创企业介绍会上进行了项目说明，随后立刻有人与他接触洽谈。

“作为一家刚刚成立半年的公司，我们希望通过展会找到投资人，将产品投入生产。”陈子健说。

本次展会显示，技术、资金、人才、数据等一系列生产要素正在香港重新组合、优化配置，推动产业链创新优化。

在展商人才配对活动现场，行业知名人士在台上探讨创科人才的培养，数十家企业代表坐在台下的多张小桌前，对求职者进行即时招聘。

“科技发展速度很快，作为一家金融科技企业，我们渴望优秀人才。”莱斯工程有限公司售前总监张月曦已经收到几份不错的简历，“求职者可以直接去展台了解公司业务，招聘非常有效率。”

“创科企业资产轻量化，因此人才的作用更为关键。希望帮助更多新来港人士匹配到适合的岗位。”香港高才通人才服务协会创会理事刘欢介绍，该协会有300多名会员前来参会。

产学研的深度融合，进一步助推产业链提质升级。香港中文大学一研发团队展出的医疗设备可以操纵微型机器人进行精细操作，预计还需数年完善才能投入使用。不过，团队成员薛俊南介绍，该设备正在香港科技园及中文大学医院的支持下进行临床试验。

资源连通，打造生态圈

展台上，一架激光雕刻机将木料雕出复杂精美的图案，以“科技之美”吸引着目光。“我们是来寻找专业买家的。”负责该产品的深圳市丰盈网络科技有限公司销售经理高歌介绍，随着产品迭代升级，该公司希望借助香港的平台开拓企业客户群。

来自阿尔及利亚的穆罕默德当场就下了订单，因为机器“操作简单、用途多样、价格实惠”。“我是做计算机产品销售的，但在展会上找到很多新机遇，发现很多可以带回我们国家的新产品。”他说。

第二次参展的中关村科技园区展团共带来10余家企业。爱笔智能科技有限公司产品解决方案总经理杨尚照觉得，今年展会的客户更为专业，对智慧方案更为关注，有很多项目实际应用方和投资方。几天下来，该公司的线下空间数字化设计已获得众多海外客户的青睐。

海外参展商也正在香港实现更多链接。“除了将自己的产品推向市场，我们还在展会上看到许多创新成果。”印度移动应用开发公司Inwizards创始人阿努杰·辛格说，“期待未来能和香港的公司深入合作。”

国际创科营商周期间，特区政府还携手业界举行了数字经济峰会、首届香港世界青年科学大会、香港Web3嘉年华等一系列活动。

特区政府创新科技及工业局局长孙东表示，一系列活动旨在促进本地创新科技生态链上、中、下游的发展，加快形成以“科技创新”为主导的新质生产力，将香港的创科氛围推向新高峰。

（据新华社香港电 记者褚萌萌）

(责编：乔业琼、杨迪)

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