人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

深圳建成超充站362座 数量超过加油站

2024年05月05日09:11 | 来源：新华网
小字号

原标题：深圳建成超充站362座 数量超过加油站

　　新华社深圳5月4日电（记者王丰）记者4日从深圳市发展和改革委员会获悉，截至4月30日，深圳市已累积建成超级充电站（简称“超充站”）362座，数量已超过传统加油站数量，充电枪数量也已超过加油枪数量。

　　一辆家用车使用慢充桩充满电通常需要7至8个小时，使用快充桩则需要1至2个小时，而使用超充桩可以在10分钟或者更短的时间内充电80%或以上，实现“一杯咖啡，满电出发”，大大提升充电体验。

　　2023年6月29日，深圳推出首个全液冷超充示范站并宣布启动“超充之城”建设。随后，深圳应用超充技术、推广超充设施、布局超充站点的进程稳步推进。目前，已经初步构建遍布全城的超充服务网络，这些站点大多依托原有的公共充电站建设，分布在大型商业综合体、公交场站、产业园区等。

　　超充站数量的增加大幅提升了新能源汽车的充电效率。南方电网深圳供电局数据显示，一季度深圳新能源汽车充电量达6.7亿千瓦时，同比增长10.9%，侧面反映深圳新能源汽车市场向好及充电基础设施的有效运行。

　　越来越多的高功率超充站的接入，也给电网造成了不小的压力。南方电网深圳供电局通过调研掌握每个超充站用电需求，进行用电接入“一站一评估”，提前为各站点出具接入方案；此外，在调度和能源管理方面，已将部分充电站接入深圳虚拟电厂管理中心，参与电网调度。

　　数据显示，截至2023年底，深圳全市新能源汽车保有量超97万辆，新车电动化渗透率逾6成。根据相关规划，到2025年底，深圳新能源汽车规模将达到130万辆。

　　《深圳市新能源汽车超充设施专项规划（2023—2025年）》提出，力争到2024年底，建成技术全球领先、场景多元覆盖的超充设施服务体系，推进“电力充储放一张网”电力需求调配互动机制日趋成熟，加快形成企业、技术、场景等生态优势。

(责编：乔业琼、杨迪)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
“新农人”变“兴农人” 为乡村振兴插上数字翅膀
　　劳动创造幸福，奋斗开创未来。近年来，随着物联网、大数据、区块链等数字技术的迭代发展，农业农村现代化的蓝图徐徐展开，为美丽乡村全面振兴插上“数字翅膀”。…
追光的你丨外科手术上演“人机共舞”
　　张大宏坐在智能化手术机器人旁。受访者供图 切开、分离、结扎、缝合……在张大宏娴熟而流畅的操控下，智能化手术机器人的手臂灵活舞动，精准完成各种高难度动作。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部