原标题：深圳建成超充站362座 数量超过加油站

新华社深圳5月4日电（记者王丰）记者4日从深圳市发展和改革委员会获悉，截至4月30日，深圳市已累积建成超级充电站（简称“超充站”）362座，数量已超过传统加油站数量，充电枪数量也已超过加油枪数量。

一辆家用车使用慢充桩充满电通常需要7至8个小时，使用快充桩则需要1至2个小时，而使用超充桩可以在10分钟或者更短的时间内充电80%或以上，实现“一杯咖啡，满电出发”，大大提升充电体验。

2023年6月29日，深圳推出首个全液冷超充示范站并宣布启动“超充之城”建设。随后，深圳应用超充技术、推广超充设施、布局超充站点的进程稳步推进。目前，已经初步构建遍布全城的超充服务网络，这些站点大多依托原有的公共充电站建设，分布在大型商业综合体、公交场站、产业园区等。

超充站数量的增加大幅提升了新能源汽车的充电效率。南方电网深圳供电局数据显示，一季度深圳新能源汽车充电量达6.7亿千瓦时，同比增长10.9%，侧面反映深圳新能源汽车市场向好及充电基础设施的有效运行。

越来越多的高功率超充站的接入，也给电网造成了不小的压力。南方电网深圳供电局通过调研掌握每个超充站用电需求，进行用电接入“一站一评估”，提前为各站点出具接入方案；此外，在调度和能源管理方面，已将部分充电站接入深圳虚拟电厂管理中心，参与电网调度。

数据显示，截至2023年底，深圳全市新能源汽车保有量超97万辆，新车电动化渗透率逾6成。根据相关规划，到2025年底，深圳新能源汽车规模将达到130万辆。

《深圳市新能源汽车超充设施专项规划（2023—2025年）》提出，力争到2024年底，建成技术全球领先、场景多元覆盖的超充设施服务体系，推进“电力充储放一张网”电力需求调配互动机制日趋成熟，加快形成企业、技术、场景等生态优势。

(责编：乔业琼、杨迪)

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