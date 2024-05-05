原标题：中国科学院将进一步优化科教融合模式

本报北京5月4日电 记者齐芳从中国科学院近日召开的科教融合工作会议上获悉，到2035年，中国科学院将建成有国际竞争力的人才自主培养能力和体系，为国家输送10万名左右活跃在科技创新一线、能够在世界科技前沿与国际一流科学家同台竞技的高水平青年科技人才，取得一批具有重要影响力的研究成果。

建院70余年来，中国科学院始终坚持“出成果与出人才”并重，充分发挥集科研院所、学部、教育机构于一体的优势，累计为国家培养了35万余名高水平科技人才，走出了一条特色鲜明、成效显著的科教融合育人道路。

进入新时代，有了新目标，要有新举措。中国科学院院长、党组书记侯建国表示，中国科学院有责任、有能力、有信心，在更高层次、更高水平、更广视野上，进一步优化科教融合模式、提升人才培养质量，加快探索具有中国特色、世界水平的高水平科技人才自主培养路径。

据悉，中国科学院面向2035年教育强国、科技强国、人才强国建设目标，将紧扣国家长远发展的战略需求和当前紧迫需求，坚持为党育人、为国育才，切实落实立德树人根本任务，以自然科学和工程科技领域博士研究生为重点，培养一大批基础宽厚、专业精深、创新活跃，具有家国情怀和国际竞争力的拔尖科技人才。将坚持系统观念、问题导向，着力解决目前人才培养中存在的思想认识、管理体制、动力机制等问题，努力实现“科”“教”全链条、全要素、全主体深度融合。将坚持走自主培养之路，坚定历史自信和创新自信，坚守办学理念和人才培养特色，以我为主培养拔尖科技人才，同时将强化开放创新环境下的协同育人。将更加突出贯通式培养，更加突出研究式教学、个性化培养，坚持寓“科”于“教”、以“教”促“科”，加强学生培养与科研领域布局、重大科技任务部署的协同联动，重塑科技人才培养逻辑和培养链条。

(责编：乔业琼、杨迪)

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