原标题：低空经济已经“起飞”

你发现没，天空越来越“忙”了。

深圳商场，无人机有序升降，外卖“从天而降”；青岛平度，农民使用植保无人机播种撒肥，管理农田省时省力；安徽黄山，运载无人机从空中将物资送上山……越来越多的无人应用场景，走进了你我的生活。这背后，是地面监视、通信、导航设备和低空空域管控系统，以及无人机、通航飞机等航空器的合力“振翅”。

前不久，相关部门联合印发的《通用航空装备创新应用实施方案（2024-2030年）》提出，鼓励地方政府将低空基础设施纳入城市建设规划，加强与城市运输系统连接。

在城市土地资源见缝插针的情况下，如何将1000米以下的空域资源充分利用起来？

这不，城市三维立体化交通网上新了。伴随螺旋桨的低鸣声，可载5人、巡航速度可达200公里/小时的电动垂直起降航空器（eVTOL）从深圳蛇口邮轮母港缓缓起飞，无需传统机场和跑道，仅20分钟就能飞抵珠海。而目前，这段跨城之旅，开车要将近3个小时，坐船也得1个多小时。

据介绍，这是全球首例eVTOL跨海跨城飞行，在获取适航证后，预计2026年开启载人飞行。

飞起来，更要飞得安全。从坐观光直升机“兜风”，到新增“空中出租车”航线，再到开展城市空中交通试点，如何为点密、量大、分散的低空飞行提供安全保障？

今年年初，中国电科28所的莱斯信息中标了安徽省新技术融合应用低空飞行服务平台项目。

据了解，该项目采用多源异构数据融合、量子安全等新技术，建设集飞行态势监视、航空空域管理、飞行计划管理、航行情报、气象情报、数据管理和统计分析等功能于一体的低空飞行服务平台，能够对低空飞行活动进行有效感知和有序管理。

“我们不断优化系统空域规划、飞行安全保障等功能，加快低空飞行服务软件研发进度。”该项目专家苏祖辉介绍，项目建成后，将充分赋能当地的低空飞行保障，提升飞行运行效率和安全水平。

“这个点位高度合适、遮挡少，适合布控。”这是中国电科36所高级工程师李华在现场指挥反无人机团队确认控制点的布设，以提高发现概率、定位精度和处置效率。

“杭州亚运会期间，我们在各比赛场馆和机场等重点设施周围布设无线电及导航侦测干扰设备，并综合雷达、光电等技术手段，构建了全方位的无人机反制系统。”李华介绍，该系统具备智能识别功能，能够迅速识别目标无人机的型号、飞行轨迹和意图，并通过高精度传感器和算法分析，快速精准锁定目标无人机。

新科技生根发芽，新场景扑面而来——

江苏南京，“一中心两平台多场区”的低空经济产业架构已经形成，30家无人机产业相关企业聚集在此，涵盖研发设计、制造组装、培训考试、运营服务和行业应用等多个产业链环节。

广东深圳，面向全球的招商引资、招才引智正在稳步推进，国内知名eVTOL厂商纷纷进驻，一座标准化建设的城市空中交通运营示范中心已落地深圳宝安。

低空经济赛道上，新质生产力加速形成。中国民航局发布的数据显示，截至2023年年底，我国已有超126万架无人机，同比增长约32%。2023年，民用无人机累计飞行超2300万小时。低空经济已经“起飞”。（本报记者 崔兴毅 本报通讯员 韩一铭）

(责编：乔业琼、杨迪)

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