黄盛

“用上这个平台，不仅可以购买景区门票、预约文博场馆，还能实时看到各景区的客流量，真像个‘活导游’。”

5月3日，刘先生与朋友结伴来到苏州游玩，通过扫一扫地铁上的“君到苏州”文化旅游总入口二维码，实现“轻松游苏州”。

据介绍，今年“五一”假期，借助数字化技术打造的“君到苏州”平台，上线英文版海外游客游苏州指南，使到苏州的境外游客可以掌握各类所需便捷工具；上新“图游苏州”板块，游客可以基于当前实时位置，轻松查找导航至周边景点、餐馆、停车场等场所；上线景区高峰预警，实时展示各景区的流量情况，辅助游客避开人流高峰。

“君到苏州”平台让景区也受益不少。苏州博物馆副馆长李喆介绍说，过去，许多游客进馆后，拍几张“打卡”照片就离开了。但如今，“君到苏州”平台上“数字博物馆”的详细介绍，让越来越多的游客选择深度游览，进行沉浸式体验。

不仅在苏州，“五一”期间，我国多地创新数字化公共服务保障，提升“假日经济”体验感。

在浙江杭州，360度全景影像、虚拟现实等数字技术服务，让各地游客在英蓝中心便可感受到法国凡尔赛宫的文化魅力，见证中法文化交流源远流长。

在安徽黄山，黄山风景区与支付机构合作，通过升级支付、红包码、导览翻译等多项数字化能力，为国内外游客提供更加便捷的数字化服务体验。

在山西大同，数字人“花木兰”化身贴心的智能导游，可以根据游客个人偏好和需求，量身定制个性化的旅游路线和游玩规划。“花木兰”还在云冈石窟、古城墙等热门景区化身博学多才的讲解员，引导广大游客去探寻东方石雕艺术的精魂和中西文化融合的硕果。

在湖南张家界，“张家界智慧旅游”平台推出“一机游”“一屏管”“一码行”“一机看”“商户管理系统”等智能化应用系统，可以实时实现景区预览、游客订票、路线合理规划、景点语音讲解，还可以查阅停车场位置和剩余车位数、找寻丢失物品等。

除了借助数字化技术，各地还通过政府部门、旅游企业、文旅景区管理方、居民多方携手创新文旅公共服务，从细微处入手营造好的“假日经济”环境，用情留住游客，托起“诗和远方”。

江苏南京和陕西西安在部分地铁站推出“彩虹便签”，并把热门出行地点和相应的上下车站点、换乘方式印在其上，用不同的颜色来区分目的地，让不便上网的游客也能获得出行指导。广东在“五一”假期期间，通过延长文旅景区开放时间、增加弹性供给等措施，增强服务供给能力，同时深入开展假日文旅市场综合检查，推动市场运行平稳。山东济南在各个重点旅游景区、主要公共场所、打卡地等人员流动量大的区域，安排了众多热情好客的志愿者，为游客提供路线指引、道路疏通、秩序维护、合影拍照等全方位助游服务……

业内人士对此认为，“五一”期间的“假日经济”数据持续攀升，生动诠释了“泼天的客流”，充分展现了我国文旅市场的消费潜力和澎湃活力。文旅行业正在经历产业变革，虚拟现实、人工智能等新技术正在改变游客的出行方式，向美而行、深度学习、交流互动也成为体验式旅游的价值内核。在此背景下，各地友好型旅游目的地的服务质量及服务意识正在提升，并加速疏通“硬件”层面旅游流动的堵点，完善“软件”层面的人性化服务，不断建设文旅服务提升体系，推动假日“流量”变“留量”。

(责编：乔业琼、高雷)

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