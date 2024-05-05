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海南“追箭游”火热 航天旅游产品加速“上新”

2024年05月05日09:42 | 来源：中国新闻网
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原标题：海南“追箭游”火热 航天旅游产品加速“上新”

中新社海南文昌5月4日电 (记者 符宇群)“20天前，酒店客房就预订一空，火箭发射当天仍有不少游客咨询有没有空房。”海南文昌豪峰酒店老板陈晓云3日受访时说，每次文昌航天发射，酒店客房供不应求，观景平台热闹非凡。

“五一”假期，恰逢中国文昌航天发射场有火箭发射，吸引众多航天爱好者“追箭”。距离发射场较近的文昌市龙楼镇多家民宿、酒店房间客满，餐饮生意火爆。

看中家乡龙楼航天小镇的发展机遇，林玉妹2016年返乡在镇上开店卖清补凉。“今天卖了近千碗，根本停不下来。”林玉妹说，累并快乐着。

来自全国各地的游客以各种方式玩转航天旅游。从事文旅行业的广东游客唐雨彤第五次来文昌“追箭”，一身嫦娥玉兔形象装扮，在发射现场来一次古今对话交流，是她推广航天文化的新尝试。

“追箭游”火热之下，文昌航天旅游产品正加速“上新”，丰富游客体验。

到文昌“追箭”8年的山东小伙王禹博，在龙楼镇紧锣密鼓建设两栋航天主题酒店，计划6月对外营业，开展航天研学旅行及航天主题夏令营，同时开发生产系列航天文创产品，“希望未来让青少年近距离感受航天科技”。

文昌嫦娥奔月旅游开发有限公司总经理廖华林透露，其公司已和海南商业航天发射场联合开发航天旅游项目，未来将结合航天发射观礼、航天旅游线路、航空航天科技体验等发展“航天+”产业，增强游客的参与度、体验感。

在文昌市旅游协会秘书长陈坚革看来，未来航天文旅的发展还需打破边界，更加融合，建议进一步打造标志性航天文旅IP，大力发展个性化、专业化旅游业态，以满足不同人群不同类型的游玩体验需求。

据介绍，在航天旅游规划方面，文昌市将围绕龙楼、东郊等地区，点状分布航天公园、航天博物馆、观礼平台等各类航天旅游重点项目，打造航天旅游集聚区。为引导和规范航天旅游市场发展，文昌正在编制《航天旅游管理规范》。

王禹博说，“相信龙楼这座小镇未来的发展前景会越来越好，我将持续深耕航天文旅产业赛道。”

(责编：乔业琼、杨迪)
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