原标题：从“网红”变“长红”小帐篷撑起身边的“诗与远方”

三五好友，无需远行，到郊区或公园，支起帐篷、挂起三角旗、打开折叠桌椅，再点上氛围灯……露营这一微度假旅游方式成为不少人“五一”假期出游的新选择。

“3、2、1，茄子……”5月4日，在宁夏银川市森林公园露营地，市民马先生和朋友正对着手机镜头开心自拍。“露营最近太火了。身边朋友都在分享自己的露营经历，我们也被‘种草’了，在朋友圈上看到森林公园的露营地后，果断地选择体验一下。”

马先生告诉记者，在帐篷里面看电影，既可以有一个很私密的空间，而且能跟外面的美景相融合在一起，就会觉得心情更好，这是一种不一样的体验。

对于露营爱好者来说，户外露营和传统的旅游休闲方式相比，有着既开放、又私密的空间，能让人得到更好地放松。

近年来，露营在中国正从一项小众户外运动，发展成风靡全国的休闲活动，成为无数游客“家门口的诗与远方”。天眼查数据显示，中国露营相关企业共19.7万余家，其中，2024年前两个月新增注册企业6600余家，与2023年同期相比增加5.6%。

“露营热”的背后，一个巨大的市场也在蓬勃发展。预计2025年中国“露营经济”核心市场规模将上升至2483.2亿元人民币，带动市场规模将达到14402.8亿元人民币。

户外露营离不开吃喝、居住和相关产品的使用。从帐篷、烧烤架等必备需求，到天幕、露营车、小夜灯等衍生需求，持续攀升的露营消费也带动了上下游产业链的发展。记者走访多地商场和运动用品专卖店了解到，这几年，成套的露营用品销量持续增长。

当日，记者来到了银川市麦德龙超市，从帐篷到烧烤架，再到折叠椅，各类露营必备品一应俱全，价格亲民。

一名工作人员告诉记者，大概半个月前，露营装备就被摆在显眼位置开始卖了。

“抓住假期的尾巴，明天带孩子去露营，今天来买些装备。”市民王先生一边对照着网上的露营攻略，一边选购，“先买些必需品，桌椅、帐篷、推车，其他的回头再慢慢添置。”

对于年轻人来说，露营更成为一种新的社交方式。90后的银川市民唐强告诉记者，他最大的爱好就是露营，天气渐暖他经常在自己的露营群里组织大家带上露营装备一起开展活动，彼此在过程中交流，不仅轻松愉快，还可以认识新朋友。

多位露营爱好者告诉记者，原来露营只带帐篷、睡袋、必备的食物和水。如今的露营更追求精致，从天幕、投影仪到咖啡机、氛围灯、鲜花等，仪式感拉满。

记者在小红书看到，有不少网友分享了银川市内免费的露营点。比如：典农河带状公园、海宝公园、三沙源等地。有不少网友留言表示，把这些收藏起来，最近就去和家人去露营，环境好，还是免费的，可以一边看着河边的美景，一边和家人烧烤。

随着露营经济的发展，新模式也层出不穷，“露营+景区”“露营+演艺”“露营+研学”“营地+亲子教育”等模式如雨后春笋般涌现。

作为从业人员，银川市“星辰野宿露营地”负责人表示，以前，露营地往往通过给民宿等业态做配套，来“夹缝求生”，而现在，露营成了很多旅游活动的主体，并吸引了其他业态做配套。尤其是今年明显感觉到，户外运动在持续升温，已渗透到各年龄层。去年，露营人群以年轻人为主，但今年开始家庭出行越来越多，老中青幼四代人一起露营越来越常见。（中新网记者于晶）

(责编：乔业琼、杨迪)

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