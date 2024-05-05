原标题：西藏拉萨空港吞吐量持续提升

本报拉萨5月4日讯（记者代玲）叉车、拖车来回穿梭，10余名搬运工有条不紊地装卸货物。“五一”期间，拉萨贡嘎机场货站内，一派忙碌景象。西藏机场集团货运部经理旦增旺姆介绍，仅1日当天，拉萨贡嘎机场的货邮进出港吞吐量就达90吨。

近几年，拉萨贡嘎机场的货邮吞吐量持续增长。今年1至4月份，进出港吞吐量超过1万吨，同比增长13%。旦增旺姆介绍，生鲜等货物进港量越来越大，特别是“五一”假期前，各大商家积极备货，进港货物中鲜货占30%以上。

出港方面，西藏机场集团货运部积极与各大航空公司沟通协作，为高原农特产品优化包装服务。当下，西藏新鲜虫草正逐步上市。西藏机场集团货运部将继续加强虫草、松茸等特产出藏保障工作，助力“藏品出藏”。

在顺丰速运拉萨分拣中心，自动化分拣设备不停运转。顺丰速运拉萨分拣中心负责人余祥荣介绍，最近，分拣中心日均处理快件量达3万件以上，同比增长10%。西藏顺丰速运有限公司与西藏机场集团货运部签订了合作协议，共同打造精品航线。在顺丰速运拉萨分拣中心，每天凌晨4点左右，拉萨贡嘎机场货站的运输车就会上门装货，以保证赶上清晨的航班离藏。

每天下午5点左右，是中通快递八廓街分部最忙碌的时候。驿站负责人余成凯介绍，“五一”期间，驿站每日收件量在200件以上，大部分为附近商场经营旅游纪念品的摊主前来寄件。

八廓街是到拉萨旅游必打卡之地。中通快递西藏分公司网络管理部负责人李斌介绍，中通快递八廓街分部有4个末端驿站。今年以来，分部每日收件达千余件，同比增长35%。“西藏快递市场很有活力。公司将继续提升服务，扩大覆盖面。”李斌说。

西藏自治区邮政管理局数据显示，5月1日，西藏快递收寄量达77016件，投递量357564件，分别同比增长36.14%、16.64%。

(责编：乔业琼、杨迪)

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