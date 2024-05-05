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农商行为何调整聚合收单费率

王宝会
2024年05月05日10:39 | 来源：经济日报
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原标题：农商行为何调整聚合收单费率

　　农商行开展聚合收款业务，是为了更加高效地吸收稳定存款，优化负债结构，降低资金成本。随着市场环境的变化和监管政策的调整，银行为实现可持续经营，调整业务策略是顺应趋势之举。

　　日前，多家农村商业银行宣布调整聚合码收单手续费费率，将不再对商户进行无差别的手续费补贴。据了解，农商行聚合收款码和市场上的聚合支付收款码一样，聚合了市场上主流的支付通道，可供消费者直接扫码消费，其优势在于农商行对部分商户有补贴，且能直接提供商户账户服务。

　　记者发现，今年以来，约有20家农商行调整聚合码收单手续费费率，调整的方式更加突出精细化管理。比如，新疆塔城农商银行发布公告称，自4月1日起，对新增商户前3个月执行“0.08%”优惠费率，3个月后结合商户季度日均存款贡献度按季进行动态手续费费率调整，达到有效商户标准的，执行优惠费率；湖北公安农商银行对收款码按“一户一策”的原则执行专属交易费率。

　　聚合码收单手续费为何由此前的免费到如今的动态调整收费？中国银行研究院研究员杜阳认为，整体而言，农商行开展聚合收款业务，是为了更加高效地吸收稳定存款，优化负债结构，降低资金成本。此前，农商银行通过补贴收单手续费，旨在吸引商户产生更多的资金沉淀，从而增加银行存款。此轮收单费率调整，或将基于商户的资金贡献度。对于存款贡献度大的商户，将保持补贴力度，维系客户关系；对于存款贡献度小的商户，将一定程度减少补贴力度。

　　博通分析金融行业资深分析师王蓬博表示，部分商户仅把聚合码当做一个通道，收到付款后就将资金转出，由于银行没有达到吸纳存款的目的，所以要对商户进行区别调整，按阶梯规则为不同商户设置相应政策，也是为了让商户将钱留在银行账户内。

　　近年来，随着聚合支付市场迅速发展，为了抢占市场份额，部分农商行采取降低甚至免收手续费的方式吸引商户。然而，这种无差别的补贴策略一定程度上加剧了市场竞争，银行负担加重。杜阳表示，银行在补贴商户手续费的过程中，承担了不小的资金成本。随着市场环境的变化和监管政策的调整，银行为实现可持续经营，调整业务策略是顺应趋势之举。

　　随着农商行补贴力度降低，深耕细作聚合收款码尤为必要。杜阳建议，农商行可以根据商户类型和业务规模，实施差异化收费策略，进一步优化手续费政策，以满足不同商户的需求。此外，农商行要不断提高客户服务质效水平，提供便捷、高效的线上线下服务。例如，加强客户咨询、投诉处理等方面的服务，提升客户满意度。此外，农商行可以围绕聚合收款码，开发一系列增值服务，如提供消费优惠、积分兑换、金融服务等，通过开展增值服务，吸引更多用户使用农商行聚合收款码。

　　近年来，面对大行下沉的挑战，农商银行积极谋求数字化转型。此前出台的《金融科技发展规划（2022—2025年）》《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》等政策，鼓励金融机构加快金融数字化转型。不过，尽管数字化转型已成共识，但农商行等中小银行受制于人员、技术等因素，转型道路并不通畅，而聚合码收单被视为农商行推进数字化转型的有益尝试。专家表示，数字化转型是农商银行降本增效、优化客户体验的必然路径。农商行需要持续关注金融科技的发展，因地制宜实施数字化转型，逐步提升业务数字化、差异化的金融服务能力。通过不断提升聚合收款码等数字化产品技术水平，在信贷产品、流程管理等领域加快数字化应用，实现业务全流程精细化管理。

(责编：乔业琼、杨迪)
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