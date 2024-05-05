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长江之上起新桥

梁 睿
2024年05月05日10:40 | 来源：经济日报
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原标题：长江之上起新桥

　　“五一”期间，安徽巢马城际铁路马鞍山长江公铁大桥副汊航道桥施工现场一派繁忙。1日上午，2台1800吨架梁吊机分立马鞍山侧和巢湖侧，40米高的桥梁作业面上，工人们正在紧张施工。

　　“全国共有7台这样的基建重器，副汊航道桥有2台。”三分部项目经理戴东泽介绍，5天前，重达1100吨的巢湖侧第10段钢梁正是通过它吊至65米高空，并顺利完成对接。

　　作为巢马城际铁路的控制性工程和重难点工程之一，马鞍山长江公铁大桥副汊航道桥主桥总长840米，主跨392米。桥梁上层为双向六车道城市快速公路，下层为双线巢马铁路。主桥钢梁总重约3.6万吨。

　　副汊航道桥共需架设钢梁33段，每段钢梁重量从600吨至1500吨不等。由于桥梁跨越长江太平府航道，项目部采用两侧边跨顶推架设，中跨悬臂架设，最后进行跨中合龙的钢梁架设方案。

　　戴东泽介绍：“‘五一’期间工地170多名建设者坚守在施工一线。”截至目前，马鞍山侧边跨顶推架设已完成，巢湖侧边跨顶推完成10段，剩余3段，桥面现场共完成架梁21841万吨，占总架梁任务的63.5%。计划在今年6月底进入全桥江面悬拼架设施工。

　　午休时分，戴东泽并未休息。趁着间隙，他领着技术员再次巡查了各个作业面的安全。

　　“钢塔M35块段吊装前联合验收通过，可以起吊！”同一日，在巢马城际铁路马鞍山长江公铁大桥的另一个工地上，同样热火朝天。由中铁大桥局承建的巢马城际铁路马鞍山长江公铁大桥主汊航道桥Z4号主塔工地上，随着现场施工负责人一声令下，重达373.5吨的钢塔缓缓吊至300米高空，随后顺利完成对接。

　　“钢塔施工在200米以上高空进行，下面又有多重作业，安全压力大；同时，钢塔的构造复杂，吊装精度控制难度大，质量要求高。”Z4号墩技术负责人魏琪说。项目部机械部长阮宁波介绍，钢塔施工是大桥建设的关键工序，也是重难点之一。为确保钢塔安装质量安全，工程采用了全球最先进的塔式起重机吊装。该吊机是针对巢马城际铁路马鞍山长江公铁大桥量身定做的，最大起重量600吨，相当于同时吊起400辆小汽车，能有效解决吊装构件重、吊装高度高、作业跨度大等施工难题。

　　巢马城际铁路是一条城际兼具路网功能的客运专线，总投资约255亿元。项目建成后，将成为安徽通往上海等长三角地区城市的高铁新通道，对进一步完善区域高速铁路网布局、提升通道运输能力、加快推动皖江城市带发展具有重要意义。

(责编：乔业琼、杨迪)
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