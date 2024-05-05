甘肃省武威市古浪县八步沙林场管护员郭玺——
接力治理锁黄沙
2024年05月05日10:42 | 来源：经济日报
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原标题：接力治理锁黄沙
凌晨5点左右，郭玺就起床了。6点多吃过早饭，开着水罐车到取水点与同事们集合，分配一天的浇水任务；然后和大家一起开车前往造林区域浇树，一直忙到傍晚。
这是甘肃省武威市古浪县八步沙林场管护员郭玺一天的工作。春季造林接近尾声，为新栽的树苗灌溉刻不容缓。“我在林场里算是年轻人，多干点是应该的。”郭玺说。
今年39岁的郭玺是甘肃古浪县八步沙林场管护员，他对这片沙生灌木林有着特殊感情。古浪县位于腾格里沙漠南缘、河西走廊东端，原有沙化土地239万亩，占县域面积的30%以上，是全国荒漠化重点监测县之一。郭玺的家，就在腾格里沙漠边缘的八步沙区域。
20世纪80年代，古浪县土门镇有6位老人以联户承包的方式，在八步沙组建了集体林场，郭玺的爷爷郭朝明便是其中之一。
小时候，郭玺就开始跟着父辈在沙窝里种树。“治沙确实是个辛苦活儿。从小我就想，长大后一定要离开这个地方。”以前，每年到了工地冬季停工的时候，郭玺都会回到家里，帮家人一起治沙种树，来年春天继续外出打工。
2016年冬天，郭玺回来种树时，发现老一辈治沙人都上了年纪。他坦言：“我心里很纠结，到底要不要留下来。”郭玺回忆说，他准备外出前，想再走进林场看看父辈种的树，梭梭、花棒、红柳……这都是老一辈坚持下来的成果。郭玺被眼前看到的一抹抹绿色打动了，决定留下来继续干这件伟大的事。
经过治理，如今的八步沙已成为南北长10余公里、东西宽8公里多、一片生机盎然的绿色屏障。
但是，八步沙林场的治沙人并没有止步于此，而是持续向沙漠纵深挺进。今年春季造林，八步沙林场栽种各类苗木500多万株，打草方格的稻草用了700多吨。
“国家在生态建设方面的政策越来越好，我们有信心守护好这片绿色。”郭玺说。
(责编：乔业琼、杨迪)
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