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“我们村里的年轻人”丨创业青年返乡记

2024年05月05日10:48 | 来源：新华社
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原标题：“我们村里的年轻人”丨创业青年返乡记

新华社贵阳5月5日电（记者欧甸丘、施钱贵）在贵州昌明经济开发区贵州维精机械实业有限公司的生产车间里，机器轰鸣，各种铝制机械配件摆满了厂房。这家公司的创立者，是“90后”青年杨良元。

杨良元家住贵州省贵定县沿山镇，是一名地地道道的农村小伙。2007年，初中毕业后的杨良元跟随家人到浙江宁波打拼，踏实、能干，是他给人的第一印象。

贵州维精机械实业有限公司的生产车间一角（4月25日摄）。新华社记者 施钱贵 摄

贵州维精机械实业有限公司的生产车间一角（4月25日摄）。新华社记者 施钱贵 摄

“刚开始做普工的时候，厂里的技术工在调试机器、制作模具时都让我回避，怕我偷学技术。”杨良元说，他的第一份工作，是在宁波的一家铝制活塞厂做普工。那时，技术工的工资要比普工高出不少，于是他下定决心成为技术工。为了学习技术，他白天上班，晚上就自己花钱去夜校学习模具设计、加工铸造等技术。经过两三年的学习，他不断突破自己，逐渐成长为检验员、技术工。

2011年，杨良元用一家五口的打工积蓄，在宁波创办了宁波维精机械有限公司。两台设备、约200平方米的厂房，是他的工厂刚成立时的所有资产。“那时创业没有资源、没有资金，只能靠自己慢慢积累。”他说，只要赚到了利润就投入到生产，企业也像滚雪球一样逐渐发展壮大。

经过几年的发展，他的工厂从最初的200平方米发展到目前的上万平方米。一次偶然机会，老家贵定县的领导到宁波招商引资，杨良元也成了招商对象之一。

4月25日，杨良元在查看机械配件。新华社记者 施钱贵 摄

4月25日，杨良元在查看机械配件。新华社记者 施钱贵 摄

不久后，杨良元决定回到贵定，成立贵州维精机械实业有限公司。“之所以选择回来，看中的是当地良好的营商环境和发展潜力。”他说，每次回老家过年都能看到家乡日新月异的变化，而且贵州的土地、劳动力、能源价格都有竞争优势。“仅电费一项，就能抵消运输成本的增加。”他说。

贵定县投资促进局相关负责人介绍，近年来，贵定县从制度保障、政策扶持、招商引资、项目发展等方面着手，围绕企业发展“痛点”“难点“堵点”全力为企业保驾护航。“我们对发现的各类损害营商环境的问题，形成工作台账认真分析研判，督促相关部门及时协调解决。”该负责人说。

“从最初形成投资意向到项目落地生产，贵定县就配备了专人跟踪办理，全周期、全过程、全天候提供代办服务。”杨良元说，当地政府及时帮忙解决项目进展中的问题，使他更愿意向同行宣传贵定、推介贵定。在杨良元的引荐下，已成功将两家企业吸到贵定投资兴业。

4月25日，杨良元在和工人进行交流。新华社记者 施钱贵 摄

4月25日，杨良元在和工人进行交流。新华社记者 施钱贵 摄

今年3月，贵州维精机械实业有限公司正式建成投产，已具备产品设计、模具加工、产品生产的能力，为当地提供60多个就业岗位，同时带动本地电解铝就地消化、交通物流等上下游产业发展。

“我打算将宁波的工厂也搬回贵定。”杨良元说，当地规划了铝产业园，未来配套产业更加完善，他已考虑将工厂全部搬到贵定，届时将为当地解决更多的就业。

(责编：乔业琼、杨迪)
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