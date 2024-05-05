记者近日从国家外汇管理局获悉，随着国家创新体系建设规模的不断扩大，以及我国知识产权综合实力的提升，我国知识产权贸易表现出较强韧性，国际竞争力稳步提升。

国家外汇局数据显示，2013年至2023年，我国知识产权使用费贸易总额年均增速为9.4%。2023年，知识产权使用费贸易总额为537亿美元，其中出口110亿美元，较2019年增长近七成。

在服务贸易高质量发展背景下，知识产权等知识密集型服务贸易占比不断提升，知识产权贸易在服务贸易所占权重逐年提升。2023年，我国知识产权贸易约占服务贸易总规模的6.1%，较2019年提高0.6个百分点。

同时，通过持续加大科技创新投入，聚焦知识产权的转化运用，我国企业知识产权收入规模不断提升。2023年知识产权使用费发生实绩的企业中，年跨境收入千万美元以上的企业70余家，较2019年增加36家。

值得注意的是，我国文化产品“出海”保持快速增长态势。通过科技创新和服务内容创新，我国逐步形成具有中国特色的文化服务品牌，网络游戏、短视频等文化及娱乐领域知识产权出口保持快速增长，2023年出口规模升至2019年的1.7倍。（记者刘开雄）

(责编：卫嘉、白宇)

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