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聚焦深化税收征管改革三年成效

220多项举措出台 税收服务国家治理能力持续增强

人民网记者 车柯蒙
2024年05月14日10:57 | 来源：人民网
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2021年3月，《关于进一步深化税收征管改革的意见》（以下简称《意见》）为“十四五”时期我国税收征管改革发展明确了总体规划和具体部署。

2024年，进一步深化税收征管改革顺利推进实施三年。三年来，220多项创新举措接续出台，各项改革不断实现新突破，深化税收征管改革的蓝图正变为一幅生动的画卷。

改革集成推进高效落地

从一体推进智慧税务建设，到连年开展“便民办税春风行动”，持续推出优化办税缴费服务举措；

到强化税收执法内部控制和监督，健全动态“信用＋风险”新型监管机制；

到通过税费大数据常态化跟踪监测分析经济社会运行态势，到与24个部门建立“总对总”常态化数据共享机制；

再到持续完善“一带一路”税收征管合作机制，集成创新推出“税路通”跨境税收服务品牌……

深化税收征管改革三年来，税务部门深入推进精确执法、精细服务、精准监管、精诚共治，税收服务国家治理的能力进一步增强。

从国家税务总局组织开展的落实《意见》中期评估情况来看，智慧税务和“四精”建设均取得明显进展；从这几年纳税人满意度调查看，综合得分由2020年的86.1分提升至2023年的89.24分，反映出深化税收征管改革取得阶段性成效。

税务执法向更加科学精确突破

三年来，税务系统积极推进执法理念方式手段变革，推动税务执法实现从经验式执法到科学精确执法的突破。

近年来，各地税务部门秉持依法依规、宽严相济、过罚相当的原则处理涉税案件，让税务执法力度与温度同步彰显。同时，递进实施提示提醒、督促整改、约谈警示、立案稽查、公开曝光的“五步工作法”，有力营造了公平竞争的税收环境。

与此同时，“全面覆盖、全程防控、全员有责”的税务执法风险信息化内控监督体系，能做到实现事前预警、事中阻断、事后追责，促进提升税务执法精确度。

此外，税务执法更加注重区域协同。4月1日，广东、河南、湖北、湖南、广西、海南、深圳六省（区）一市税务局联合发布的《中南区域税务行政处罚裁量基准》正式施行。新的裁量基准涵盖7类共58种税务违法行为，进一步推进区域间税务执法标准统一，切实保障税务行政相对人的合法权益。

税费服务向更加智能精细突破

税务部门服务着几千万企业纳税人、数亿自然人纳税人和十三亿多缴费人，是与人民群众打交道最多、频度最高、联系最紧密的公共服务窗口单位之一。

三年来，税务系统聚焦“大力推行优质高效智能税费服务”，持续创新惠企利民服务措施，推动税费服务实现从无差别服务到精细化、智能化、场景化服务的突破。

深化税收征管改革带来越来越精细的税费服务，也让越来越多的纳税人缴费人感知到精简的便利。近年来，税务部门不断扩大“自行判别、自行申报、事后监管”范围，纳税人自行申报享受优惠政策占比达95.7%。

税务监管向更加精准高效突破

《意见》明确，精准实施税务监管。税务系统坚持监管规范和促进发展两手并重，不断激发经营主体活力，持续打造公平竞争的市场环境，为经营主体高质量发展厚植土壤。

三年来，税务系统运用数字技术创新税务监管方式，既以最严格的标准防范逃避税，又避免影响企业正常生产经营，推动税收监管实现从“以票管税”到“以数治税”分类精准监管的突破

业内专家表示，近年来，税务部门以“零容忍”的态度依法严肃查处涉税违法行为，这不仅是对违法者的一种警示，也是为守法者营造公平公正的税收秩序，有利于推动相关行业规范健康发展。

税费共治向更加精诚有力突破

三年来，税务系统积极拓展国际合作，推动税收治理实现从单边作战到协同治理、综合治理的突破。

记者梳理发现，三年来，全国31个省（自治区、直辖市）全部出台税费共治保障办法，全社会协税护税、综合治税格局更加巩固完善；税务部门联合金融监管部门深化“税银互动”，将企业纳税信用转化为融资信用，切实帮助缓解小微企业融资难；税务部门联合全国工商联开展“春雨润苗”专项行动，组织开展中小企业服务月、服务季活动，累计开展走流程听建议、税费服务体验师等活动4.6万余场次……

三年来，各地税务部门精诚共治的“朋友圈”不断扩大。另一方面，国际合作持续深化。近年来，税务总局持续加强多边税收合作平台建设，特别是不断完善“一带一路”税收征管合作机制，累计举办和协助有关国家举办四届合作论坛，理事会成员增加至36个、观察员增加至30个，形成20项重点成果。

(责编：乔业琼、高雷)
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