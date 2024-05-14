欧阳易佳

初夏的清晨，漫步在临江河畔，两岸鲜花盛开，清澈的河水波光粼粼，倒映着两岸风光。

去年10月，临江河以优异的成绩通过水利部幸福河湖建设成效评估，成为全国首批幸福河湖。从令人避之不及的黑臭水体到成为全国首批幸福河湖，临江河如何走好“重生之路”？

“永川以‘背水一战’的决心和勇气，将临江河流域综合治理作为全区‘一号民生工程’，久久为功，逐步解决了影响河流健康，制约区域可持续发展的瓶颈问题。”重庆市永川区水利局相关负责人介绍，近年来，全区积极响应“幸福河湖建设”号召，高标准、高质量、高水平推进幸福河湖建设，改善了水环境，提升了城市品位，增强了群众的幸福感、获得感。

临江河是源头性河流，共有支流69条，流经城镇核心区域，集污面广，控源截污是关键。自2017年来，永川聘请专业技术团队，聚焦“地上地下、水上岸上”，对流域进行全面体检，开展千沟万塘、城镇排水、工业企业、农贸市场等专项整治行动，累计整治流域各类污染源4万余处，新建城乡污水管网380多公里，维修和改造城区原有管网72公里，新建、提标改造污水处理厂（站）70余座。

为持续巩固临江河综合治理成效。永川率先于全市推行“河长制+网格化管理”，利用“智慧河长”APP，对重点污染源每日打卡、责任河段每周全覆盖巡查，实现河库问题一键上报、快速处置；完善，构建镇街、行业部门、上下游区县联合管理体系，积极调动河库警长、检察长、社会监督员、政协委员监管力量，为河流管护凝心聚力，构建全员全域“共建共治共享”的良好格局。

通过重拳“治水”、铁腕“治病”、系统“治根”，全区各流域水质得到明显改善。2018年，城区黑臭水体全面消除。2020年，临江河出境断面水质从2017年的劣V提升到稳定达Ⅲ类，并获评“重庆市最美河流”。

“幸福河湖的内涵和使命，就是江河保护与治理要满足人民群众对美好家园美好生活的内在需求。”上述负责人表示，全区不断丰富治水的内涵、载体，将治水工作融入城市发展进程中，提升城市品质和人文品位，提高区域可持续发展能力。

近年来，永川深入挖掘水文化亮点，建立分类科学、保护有力、管理有效的城乡历史文化保护传承体系，升级打造国家级水利风景区、水情教育基地等涉水观光、科普、文化、休闲场所39个，新建临江河幸福河水文化展示馆1座，编制相关书籍、制作系列短视频，进一步挖掘、弘扬流域特色水文化。

同时，加快打造滨水空间新亮点，综合利用原位水生态修复技术、海绵城市技术和多功能无动力装备等，重点打造梳妆台广场、孔雀半岛、金穗晓月、三河汇碧、芭江竹语、芭江竹语、碧水翠屏、水花基地、临江广场“幸福河湖新八景”，提升城市品位，让周边25万市民共享河湖生态与文化之美。

市民在临江河畔骑行。受访者供图

永川“治理一条河，提升一座城，幸福一城人”的综合效应正在实现，“河畅水清、岸绿景美”的生态画卷徐徐展开，人民满意的幸福河成为百姓日常风景。目前永川正在全力推进神女湖市级幸福河湖建设，到2027年，永川将完成6条（座）市级幸福河湖建设，进一步满足人们亲水、触水等感受自然之美的需求，提升沿岸居民因水而生的幸福感。

(责编：乔业琼、高雷)

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