人民网北京5月14日电 （记者栗翘楚）5月13日，2024年全球贸易投资促进峰会在北京成功举办。峰会主题为“互信与合作：变局中的选择”。

新开发银行行长罗塞芙致辞时表示，经济全球化表现得更加不稳定和脆弱，但中国经济发展势头强劲，为世界经济增添了急需的稳定性。她指出，2023年，中国经济对全球经济增长的贡献率为32%，是世界经济发展的最大引擎，中国的经济增长对世界其他地区产生了积极的溢出效应，中国经济每增长一个百分点，其他经济体的产出平均就增加0.3个百分点。

国际标准化组织主席曹诚焕致辞时表示，国际标准是全球贸易和投资的基础，通过促进贸易便利化和供应链稳定畅通，有助于在企业和消费者之间建立信任和信心，从而刺激经济增长。随着国际贸易不断增长，高水平的标准有助于出口商满足市场需求，提高其商品竞争力，各国各类企业在寻求国际贸易和投资机会时均可受益。

中国法国工商会会长贺明表示，中法建交60周年是一个里程碑，反映了两国持久的伙伴关系和对互利合作的共同坚持。法中经济关系历史悠久而形式丰富，许多法国企业将中国视为重要客户，更视为合作伙伴。近年来，法国在中国的直接投资额一直保持较高水平，2022年仍保持在300亿欧元，中国在全球供应链中的作用尤为重要，法国认可中国采取的创新方法和监管措施。

国家能源投资集团有限责任公司董事长刘国跃表示，实现能源转型是全球广泛共识和共同追求，加强合作是应对能源领域挑战的唯一出路。中国持续深化能源领域对外开放，积极支持国际能源组织和合作机制在全球能源治理中发挥作用。10年来，中国能源革命取得了重大进展，十四亿多人的能源安全得到有效保障，能源基础设施建设取得重大成果，能源先进技术，新能源产业在开放竞争中练就了真本领，也为世界新能源开发作出了重要贡献。

中国贸促会会长任鸿斌代表与会工商界发布《2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议》。《倡议》经与会各国工商界充分沟通协商，达成广泛共识，主要包括加快推动世界经济复苏、维护产业链供应链稳定畅通、拥抱人工智能变革力量、激发绿色低碳发展动力、打造互利共赢的工商界伙伴关系等五点倡议。

据悉，峰会还举办了以“打通供应链，打造共赢链”为议题的全体会议，以及“共享中国式现代化机遇，共建更加美好的世界”“汇聚工商界力量，让‘旧金山愿景’成为‘实景’”“点燃人工智能引擎，赋能经济社会发展”3节平行论坛。来自近40个国家和地区的贸促机构和商协会代表，驻华使节、有关国际组织和经济机构代表，中外企业代表750余人线下参加峰会。各地方和行业贸促会、基层贸促机构、企业代表线上线下参会。

(责编：乔业琼、高雷)

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