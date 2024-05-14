原标题：我爱我家与京东物流签署战略合作 重构社区场景新商业模式

近日，我爱我家与京东物流在北京签署了战略合作。双方将基于社区场景，在商品供应链及服务供应链领域展开全方位合作，包括提供高品质的产品和服务，升级社区居住服务体验，为居民提供便民服务等。本次合作是我爱我家在打造社区商业服务创新平台上的新尝试，开辟了房产经纪服务行业与互联网商业综合体在社区服务方面的融合创新合作模式，探索新场景下的商业想象力，为社区居民提供各项高效便捷服务的同时，创造商业和社会的双重价值。

新场景：战略联盟，融合创新

社区是居民居住和生活的基本单元和核心场景，是生活服务的交付场景，也是商业价值激发和创造的场景。

作为中国头部的房产经纪服务品牌，我爱我家深扎社区，服务社区，洞察社区，构建了以社区为单位的“人店场模型”，并为社区居民提供包括居住服务在内的多元化服务。

我爱我家与京东物流的战略合作，将充分发挥我爱我家的社区资源和模式优势，以及京东物流网格化的布局和交付能力，建立起连接从服务端到需求端、从供应端到消费端，从线上技术端到线下社区端的高效运行“社区公路网”。例如相寓维修服务方面，基于双方城市社区的网格交付圈及线下布局与智能化派单系统，可更加精细化的节约维修人员在途时间，进一步提升服务体验和效率。

新增长：价值重构，信任为王

当下人们的消费越来越呈现出“悦己型消费”“为信任买单”“个性化消费”的特点。所有企业都必须思考与消费者建立一种长期的信任关系。

长期以来，我爱我家深扎社区，秉承“待客如己”的理念，不断与居民交互，从而构建了不可替代的信任关系，企业与居民形成以产品和服务为纽带的正向反馈机制，建立起不断迭代、不断进化的“信任圈”。在此基础上，基于商业服务、生活需求、社会发展，构建起社区商业服务创新平台，实现社区场景价值的新突破。

我爱我家将与京东物流合作打造社区新经纪网络；打造覆盖选品、品控、商品仓运配等物流专项保障的一体化解决方案，为社区居民带来更加便利的生活体验，实现“电商+社区+服务”的全方位覆盖；与京东健康共同打造社区健康大讲堂系列活动，为居民的生活健康保驾护航。

我爱我家覆盖广泛的社区网点和布局、深耕24年的信任口碑和经纪人的深度服务，再加上京东强大的供应链能力、数字化技术能力和物流能力，共同保障了社区新商业模式的探索，最终激发出新的商业价值。

新共生：深扎社区，共赢共生

社区商业服务创新平台不单具有商业价值，也会在一刻钟便民生活圈、社区治理与公益服务等方面发挥巨大作用。

我爱我家与京东将在社区的便民服务与公益活动上进行深化合作。依托我爱我家3万多经纪人，围绕上万个社区及京东服务+的一站式平台服务能力，为我爱我家数百万二手房及租赁用户提供房屋内相关物品的安装、维修、清洗、保养、回收等高品质服务，助力我爱我家完善社区服务生态、提升社区家庭居民居住体验。

社区居民所住进的不仅仅是一间房子，而是对向往生活的选择，我爱我家不仅仅是房产交易的服务者，而是每个鲜活生活的陪伴者和歌颂者。我爱我家与各个企业积极合作联动，持续迭代品质服务，以“待客如己”的方式，真正帮助老百姓“住进每一种生活”。

“我爱我家创立24年来，始终坚持合作共生的理念，与居民共生，与社区共生，与合作伙伴共生。此次与京东携手合作，体现了我爱我家共赢共生的理念，有利于创造更大的价值，让企业走得更稳更远。”我爱我家集团董事长、总裁谢勇说，通过社区商业服务创新平台的打造，将商业服务、公共服务与便民志愿服务进行有效衔接，助力适应时代要求、紧贴基层需求社区服务格局的形成，在实现自身商业价值的同时，推动社会治理体系建立，为行业的健康发展探索出一条跨界合作、共生共赢之路。

(责编：董童、李源)

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