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三部门：加快道路交通运输安全生产监管向事前预防转型

2024年05月14日16:20 | 来源：人民网
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人民网北京5月14日电 （记者王连香）据交通运输部微信公众号消息，近日，交通运输部、公安部、应急管理部三部门办公厅联合印发《道路运输安全生产治本攻坚三年行动实施方案》(以下简称《实施方案》)，对道路运输领域安全生产治本攻坚行动进行安排部署，努力从根本上消除重大事故隐患，加快道路交通运输安全生产监管向事前预防转型。

一是坚持以人为本，持续提升交通参与者安全素养。严格机动车驾驶员培训考试管理，加快建立健全以驾驶员安全驾驶水平为核心的培训考试质量评估体系。加强营运驾驶员针对性安全教育培训，提升驾驶员应急驾驶操作能力。加强安全带使用管理，引导驾乘人员出行中全程佩戴安全带。强化农村交通安全宣传，及时劝导纠正面包车超员、非法营运等违法违规行为。开展交通安全宣讲进机关、进农村、进社区、进企业、进学校、进家庭、进网络，推动提升全民交通安全意识。

二是坚持系统观念，有效提升营运车辆本质安全水平。修订相关技术标准，提升新出厂客货车辆安全性能。严格落实道路运输车辆达标车型管理制度，严把车辆进入运输市场关。加强协同协作，严厉打击非法改装、重型货车“百吨王”、常压液体危险货物罐车“大罐小标”等违法违规行为。稳妥有序推进57座以上大客车及卧铺客车退出运输市场，有效管控重大安全风险。

三是坚持综合治理，落实落细企业安全生产主体责任。严格推进“两类人员”安全考核，督促落实企业主要负责人及安全生产管理人员等关键岗位人员安全责任。加强企业安全生产标准化建设，及时纠正和避免习惯性违章作业。强化重大隐患动态排查治理，健全企业重大事故隐患自查自纠和整改落实工作机制；加强重大事故隐患排查整改闭环管理，对存在重大事故隐患的企业实施挂牌督办，督促限期整改。

四是坚持多措并举，优化道路运输安全生产环境。推动压实地方党委政府领导责任，落实落细各部门安全监管责任。加快推进修订道路交通安全法、道路运输条例，完善道路运输安全法治环境。深入推进公路安全设施和交通秩序管理精细化提升工作，优化道路交通通行环境。优化完善道路运输安全生产事故调查处理机制，建立健全“尽职照单免责、失职照单问责”工作机制，积极营造共建共治社会环境。

五是坚持协同协作，完善道路运输安全监管长效机制。建立健全涵盖道路运输企业、营运车辆、驾驶员、车辆运行轨迹等信息共享共用机制。充分发挥地方各级治超工作领导小组作用，健全货车超限超载综合治理机制。健全货车疲劳驾驶协同治理机制，严厉打击严重疲劳驾驶行为。强化危险货物道路运输全链条安全监管。健全以信用为基础的分类分级管理机制，持续提升安全监管效能。

《实施方案》要求，各地要加强组织部署，强化人力、物力和财力保障，加强督导检查，严格追责问效，切实推动治本攻坚行动各项任务举措落地落实，坚决遏制重特大事故，有效降低较大和一般事故，推动道路交通运输安全生产形势持续稳定向好。

(责编：王连香、高雷)
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