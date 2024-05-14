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业界：以气候投融资赋能绿色低碳发展

欧阳易佳
2024年05月14日19:02 | 来源：人民网
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近日，第三届中国气候投融资国际研讨会在北京成功举行，本届研讨会主题为“碳路逐峰·绿新双驱——气候投融资赋能绿色低碳未来”，与会嘉宾围绕气候投融资的标准规范、国际经验、信息披露等议题展开探讨。

第十四届全国政协常委、人口资源环境委员会副主任，住房城乡建设部原副部长、党组成员易军表示，气候投融资是应对气候变化，完善气候治理的重要手段。促进应对气候变化的投融资，要坚持市场导向，有效发挥金融机构和企业的创新主体作用。一是要牢固树立和践行“绿水青山就是金山银山”的理念，站在人与自然和谐共生的高度谋划发展。二是要统筹产业结构调整，污染治理、生态保护、应对气候变化，协同推进降碳、减污、扩绿、增长。三是要通过高水平环境保护，不断塑造发展新动能、新优势，发展新质生产力，着力构建绿色低碳循环经济体系。

国务院国有资产监督管理委员会国有重点大型企业监事会原主席赵华林认为，气候投融资是应对气候变化，推动绿色低碳高质量发展的重要举措。应重视气候投融资绩效评估工作，通过方法学的创新和技术手段提升，开展气候投融资的绩效评价。通过推动评估企业和金融机构气候变化因素纳入风险管理体系业务流程中，建立内部碳定价机制，通过评定、制定，更有效的激励机制和风险补偿机制，将气候投融资落到实处，推动我国气候投融资工作的纵深发展。

第十四届全国人大环境与资源保护委员会委员，中国环境科学学会气候投融资专业委员会主任委员李高表示，气候变化是当今世界面临的严峻挑战，走绿色低碳发展道路是必然选择。近年来，在全球绿色发展大势和碳达峰、碳中和目标引领下，我国积极推动建设以可再生能源为主题的新型能源体系，可再生能源投资连续多年居世界首位。稳步推进气候投融资创新，应强化气候投融资的激励作用，稳步推进气候投融资工作，坚持注重时效，先立后破。以创新思维开展气候投融资工作，以新理念、新机制、新模式催生新动能。

“气候投融资工作在助力经济动能转化，推动减污、降碳深度融合，支持实体经济发展等方面都发挥着积极作用，已经成为推动地方绿色低碳转型和高质量发展的重要抓手。”生态环境部应对气候变化司一级巡视员蒋兆理表示，生态环境部将围绕碳达峰、碳中和目标和国家应对气候变化战略，进一步加强与相关部门的合作与协同，不断完善气候投融资政策体系，推动各类规划和相关政策与气候投融资政策紧密衔接，建立高效的跨部门沟通协同机制，为推动气候投融资工作创造有利的政策环境。

中国节能环保集团有限公司党委书记、董事长宋鑫介绍，通过聚焦节能与清洁供能、生态环保、生命健康主责主业，企业探索形成了“双碳方案编制+定制化服务”“生态环境修复治理+清洁能源”“产业园区绿色低碳发展+全生命周期服务”“大数据+环境金融治理”，以及山水林田湖草沙一体化保护和综合治理等多场景的综合解决方案。截至2023年底，绿色电力装机容量达2193万千瓦，全年生产绿色电力278亿千瓦时，相当于减排二氧化碳2098万吨，节约标煤841万吨，全年处理固体废弃物2536万吨，稳居行业第一阵营，全年处理污水30亿吨，COD总消减量达50万吨，为减少温室气体排放，助推绿色低碳发展做出积极贡献。

 

(责编：王震、高雷)
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