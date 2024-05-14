焦磊

人民网北京5月14日电 （焦磊、实习生张泊洋）近年来，伴随新技术的持续深化应用，摩托车产业加快转型升级，加之青年消费群体的崛起、品牌的丰富以及社交平台的助推，摩托车的交通工具属性已经在不断减弱，更多向玩具属性、消费属性乃至社交属性转变。

在此背景下，摩托车防护、服饰、改装，以及衍生的文化、旅游、餐饮等延伸产业发展迅速，呈倍数增长。业内分析认为，大力推进摩托车相关的赛事、休闲文化产业发展，不仅可以提高对摩托文化的认可度，更能提升中国自主摩托品牌的影响力。

日前，由中国摩托车商会和北京国际摩展举办的2024CEF“北京摩展杯”中国耐力及摩友机车嘉年华活动（成都站）在四川成都天府国际赛道举行。本次成都站活动共吸引国内三十八支车队、132名车手参加，除4小时耐力挑战之外，还包含中国耐力宗申巾帼组（女子）、米其林杯600组、米其林杯1000组等多项活动。

“北京摩展杯”中国耐力成都站。主办方供图

据了解，中国耐力是由专业的团队和专业的裁判队伍组织的一场群众性的摩托车行业活动。厂商不但可以在中国耐力挑战中提升产品技术，同时也向消费者展现品牌实力、拉近品牌与消费者之间的距离；社会报名渠道也可以让普通摩托车爱好者参与其中，与专业车手同场竞技、交流经验、借鉴学习，把摩托车爱好者从跑山拉回到安全专业的赛道环境，由专业的裁判、专业的场地、专业的指导，以保证骑行安全，享受赛道乐趣。

主办方表示，中国耐力活动（CEF）是各大摩托车企业展示全新产品，提升技术的试验田。在中耐嘉年华活动成都站过后，下一站将于2024年8月17至18日于鄂尔多斯举行。

嘉年华活动现场。主办方供图

据介绍，“北京摩展杯”中国耐力成都站是北京国际摩托车展的大型预热活动。5月17日至20日，2024北京国际摩托车展览会将在中国国际展览中心（顺义馆）举行。本次展会展出面积达7万平方米，参展企业超过300家，包含国内外知名摩托车生产企业和配套服务企业。

中国摩托车商会常务副会长李彬在4月举行的新闻发布会上表示，中国摩托车产业正沿着电动化、智能化、品牌化等方向转型升级，北京摩展将成为展示中国摩托车发展现状和未来发展趋势的风向标。中国作为全球最大的摩托车产销国之一，行业企业近年来始终坚持创新驱动、质量为本，不断优化产品结构，提升制造水平，致力于为全世界消费者提供高效、环保、安全的高品质摩托车产品。

据悉，2024北京国际摩展聚焦打造高端化、休闲化、个性化新消费场景，吸引国内外知名摩托车生产企业和配套服务企业参展，引领促进摩托车文化健康蓬勃发展。展会同期丰富多彩的配套活动，持续为展会赋能，不仅促进摩托车行业生态高质量发展，还满足消费者对于高品质休闲娱乐体验的追求。

此外，李彬介绍，本届展会还将组织以“聚能共创，推动产业高质量发展”为主题的《中国摩托车产业高峰论坛》，来自国内外摩托车各相关领域的专家、学者和企业代表将云集北京，共同探讨中国摩托车产业发展的未来和趋势。

(责编：王震、高雷)

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