人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>经济·科技

促进摩托车文化健康发展 2024CEF“北京摩展杯”中国耐力成都站举行

焦磊
2024年05月14日19:02 | 来源：人民网
小字号

人民网北京5月14日电 （焦磊、实习生张泊洋）近年来，伴随新技术的持续深化应用，摩托车产业加快转型升级，加之青年消费群体的崛起、品牌的丰富以及社交平台的助推，摩托车的交通工具属性已经在不断减弱，更多向玩具属性、消费属性乃至社交属性转变。

在此背景下，摩托车防护、服饰、改装，以及衍生的文化、旅游、餐饮等延伸产业发展迅速，呈倍数增长。业内分析认为，大力推进摩托车相关的赛事、休闲文化产业发展，不仅可以提高对摩托文化的认可度，更能提升中国自主摩托品牌的影响力。

日前，由中国摩托车商会和北京国际摩展举办的2024CEF“北京摩展杯”中国耐力及摩友机车嘉年华活动（成都站）在四川成都天府国际赛道举行。本次成都站活动共吸引国内三十八支车队、132名车手参加，除4小时耐力挑战之外，还包含中国耐力宗申巾帼组（女子）、米其林杯600组、米其林杯1000组等多项活动。

“北京摩展杯”中国耐力成都站。主办方供图

“北京摩展杯”中国耐力成都站。主办方供图

据了解，中国耐力是由专业的团队和专业的裁判队伍组织的一场群众性的摩托车行业活动。厂商不但可以在中国耐力挑战中提升产品技术，同时也向消费者展现品牌实力、拉近品牌与消费者之间的距离；社会报名渠道也可以让普通摩托车爱好者参与其中，与专业车手同场竞技、交流经验、借鉴学习，把摩托车爱好者从跑山拉回到安全专业的赛道环境，由专业的裁判、专业的场地、专业的指导，以保证骑行安全，享受赛道乐趣。

主办方表示，中国耐力活动（CEF）是各大摩托车企业展示全新产品，提升技术的试验田。在中耐嘉年华活动成都站过后，下一站将于2024年8月17至18日于鄂尔多斯举行。

嘉年华活动现场。主办方供图

嘉年华活动现场。主办方供图

据介绍，“北京摩展杯”中国耐力成都站是北京国际摩托车展的大型预热活动。5月17日至20日，2024北京国际摩托车展览会将在中国国际展览中心（顺义馆）举行。本次展会展出面积达7万平方米，参展企业超过300家，包含国内外知名摩托车生产企业和配套服务企业。

中国摩托车商会常务副会长李彬在4月举行的新闻发布会上表示，中国摩托车产业正沿着电动化、智能化、品牌化等方向转型升级，北京摩展将成为展示中国摩托车发展现状和未来发展趋势的风向标。中国作为全球最大的摩托车产销国之一，行业企业近年来始终坚持创新驱动、质量为本，不断优化产品结构，提升制造水平，致力于为全世界消费者提供高效、环保、安全的高品质摩托车产品。

据悉，2024北京国际摩展聚焦打造高端化、休闲化、个性化新消费场景，吸引国内外知名摩托车生产企业和配套服务企业参展，引领促进摩托车文化健康蓬勃发展。展会同期丰富多彩的配套活动，持续为展会赋能，不仅促进摩托车行业生态高质量发展，还满足消费者对于高品质休闲娱乐体验的追求。

此外，李彬介绍，本届展会还将组织以“聚能共创，推动产业高质量发展”为主题的《中国摩托车产业高峰论坛》，来自国内外摩托车各相关领域的专家、学者和企业代表将云集北京，共同探讨中国摩托车产业发展的未来和趋势。

(责编：王震、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
促进摩托车文化健康发展 2024CEF“北京摩展杯”中国耐力成都站举行
　　人民网北京5月14日电 （焦磊、实习生张泊洋）近年来，伴随新技术的持续深化应用，摩托车产业加快转型升级，加之青年消费群体的崛起、品牌的丰富以及社交平台的助推，摩托车的交通工具属性已经在不断减弱，更多向玩具属性、消费属性乃至社交属性转变。 在此背景下，摩托车防护、服饰、改装，以及衍生的文化、旅游、餐饮等延伸产业发展迅速，呈倍数增长。…
业界：以气候投融资赋能绿色低碳发展
　　近日，第三届中国气候投融资国际研讨会在北京成功举行，本届研讨会主题为“碳路逐峰·绿新双驱——气候投融资赋能绿色低碳未来”，与会嘉宾围绕气候投融资的标准规范、国际经验、信息披露等议题展开探讨。 第十四届全国政协常委、人口资源环境委员会副主任，住房城乡建设部原副部长、党组成员易军表示，气候投融资是应对气候变化，完善气候治理的重要手段。…
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况| 关于人民网| 报社招聘| 招聘英才| 广告服务| 合作加盟| 供稿服务| 数据服务| 网站声明| 网站律师| 信息保护| 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号  |  京ICP备12004265号-13

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2024 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部