人民网记者 乔雪峰

近日，由河北石家庄国际陆港始发的中欧班列（石家庄—匈牙利—塞尔维亚）鸣笛启程，该线路将以每周一班的班期开行，标志着京津冀地区通往匈牙利和塞尔维亚的中欧班列实现常态化运行，有力促进中国与中东欧国家双边和多边的经贸合作，为高质量共建“一带一路”提供不竭动能。

据了解，本次班列满载机械设备、碳钢管件、汽车配件等京津冀区域货物，共计110个标准集装箱、货物价值3200万元，将从阿拉山口口岸出境，预计18天后抵达匈牙利首都布达佩斯，经短暂中转分拨后，部分货物将继续搭乘班列运抵塞尔维亚首都贝尔格莱德。

交通物流一头连着生产，一头连着消费，是维护人民群众正常生产生活秩序、促进产业链供应链稳定，服务经济社会发展稳定的重要基础。

据中国物流与采购联合会发布数据显示，2024年4月份中国物流业景气指数为52.4%，较上月回升0.9个百分点。其中，业务总量指数、新订单指数、设备利用率指数、固定资产投资完成额指数和业务活动预期指数连续回升，企业经营效益基本稳定。

中国物流与采购联合会总经济师何辉接受记者采访时表示，4月份，物流业需求继续回升，供应链上下游活动活跃度增强，业务总量指数、新订单指数、设备利用率指数和从业人员等指标回升，企业预期指数连续三个月保持高景气区间，总体来看，物流运行向好基础进一步巩固。

数据显示，业务总量指数回升趋稳。4月份，业务总量指数为52.4%，较上月回升0.9个百分点。

新订单指数连续回升。4月份，新订单指数为53.7%，较上月回升0.3个百分点，其中中部和东部地区新订单指数分别回升0.9和0.5个百分点。

企业保持乐观增长预期。4月份，业务活动预期指数为55.7%，环比回升0.4个百分点。

中国物流信息中心物流统计处处长胡焓表示，4月份，供应链上下游保持联动回升态势，能源原材料运输量小幅回落但增势平稳，制造业中的装备制造和交通运输设备制造物流需求有序释放，日用快消品和家具家电耐用消费品物流需求较快增长。

从发布数据可以看出，4月份，物流领域投资有所加快，固定资产投资完成额指数回升1.2个百分点，达到50%以上扩张区间。其中，仓储业、多式联运及装卸搬运行业固定资产投资完成额指数回升2个百分点以上，铁路运输业、航空运输业、水上运输业固定资产投资完成额指数小幅回升，邮政快递业固定资产投资完成额指数高位回落，但依然达到54.9%。

4月份，物流就业形势稳中有升，从业人员指数回升0.2个百分点，铁路运输业、航空运输业、邮政快递业从业人员指数处在扩张区间，水上运输业、仓储业从业人员指数小幅回升。从增长预期来看，4月份，业务活动预期指数为55.7%，环比回升0.4个百分点，连续三个月处于高景气区间，除铁路运输业和水上运输业外，其他行业业务活动预期指数均保持回升。

“综合来看，4月份社会物流需求和物流供给能力向好的基础进一步巩固，但反映出的苗头性问题也要引起关注。”胡焓分析称，一是地区之间、行业之间以及不同规模的企业增长出现不平衡趋势。二是企业经营成本上升明显，前四个月企业主营业务成本指数均值52.9%，远高于物流服务价格指数，企业增量增收但不增利的局面依然存在，需要持续提振企业经营活力，对症施策缓解资金周转紧张状况。三是高端人才供不应求，调研中企业反映国际化经营、供应链整合和招商运营等方面的综合型、复合型人才需求缺口较大，需要加大物流供应链管理的高端人才发掘和培养力度。

(责编：王震、高雷)

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