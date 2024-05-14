人民网北京5月14日电 （记者乔雪峰）近日，工业和信息化部发布数据显示，一季度，电信业务收入累计完成4437亿元，同比增长4.5%，增速较1至2月份提升0.2个百分点，通信业整体运行平稳。

值得一提的是，云计算等新兴业务增势明显。三家基础电信企业积极发展IPTV、互联网数据中心、大数据、云计算、物联网等新兴业务，一季度共完成业务收入同比增长12.2%，占电信业务收入的26.5%，拉动电信业务收入增长3个百分点。

据《IDC FutureScape: 全球未来连接2024预测——中国启示》报告显示，中国通信业务持续增长对新兴业务如5G、千兆光网、物联网的推动作用日益凸显。

业内专家表示，纵观网络环境的不断进化以及业务需求的持续扩展和变化，网络基础设施建设将深入影响企业管理和生产流程，成为信息通信产业持续发展的关键驱动力。

对此，信锐CEO陈朝东表示：“一切好产品，都要回归对用户的价值。我们以Wi-Fi为起点，逐步扩展至无线和物联网联接，最终实现从‘连接’到‘全联接’的跨越式发展。”

据陈朝东介绍，信锐的网络联接，在技术上更安全、更智能，在用户使用上体验更好。“信锐始终专注于网络联接赛道，沉淀用户服务经验，坚持为用户提供更懂用户、用网管网体验更好的基础网络和物联网服务。其创新的最终目标是解决用户的实际需求，为用户创造更大价值。”

陈朝东表示，未来将在三个方向上持续投入，分别是基础网络技术持续创新、云化网络商业模式创新以及物联网业务多赛道布局。

在基础网络技术创新方面，目标是实现全网零中断，最大限度地减少无论是由于硬件故障、软件问题，还是环境变化干扰导致用户能感受到的任何中断。

在云化网络商业模式创新方面，通过落地云化网络战略，帮助用户降本增效。同时，还在打造网络云化的新商业模式，用户可直接在云上购买各类型的服务与应用，与用户建立一次连接后，便可持续向用户提供新产品及服务，降低用户重复投资建设的成本。

万物互联将催生更多新业务和新场景的建设需求，在物联网业务多赛道布局方面，陈朝东表示，真实应用需求驱动、联接标准化、交付质量稳定可靠，是物联网长期成功发展的三大关键。

(责编：王震、高雷)

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