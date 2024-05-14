会议现场。受访方供图

人民网北京5月14日电 （记者夏晓伦）“近年来，国资国企多措并举，有力推进品牌建设，总体取得显著成效。同时，品牌的整体竞争力、国际影响力与世界一流企业相比还存在差距,需要继续努力奋斗，加快改进提升。”国务院国资委秘书长庄树新在主题为“品牌引领 价值提升”的2024年国资国企品牌建设会议上表示。

庄树新还表示，国资国企要从战略高度谋划品牌发展；要以自主创新激发品牌活力；要用过硬质量夯实品牌根基；要凭现代治理保障品牌建设；要借积极履责提升品牌形象。

中国质量协会会长贾福兴表示，经济全球化时代，建立一套具有中国特色的品牌价值评价体系对提升企业品牌价值至关重要。在国务院国资委社会责任局的指导下，中国质协对标主流品牌价值评价方式，结合我国国情、政策导向、理论趋势，构建了“中国企业品牌价值评价模型”，为品牌价值评估提供方法，为企业经营决策提供依据。未来，中国质协将继续深化企业品牌价值评价工作，为建立我国主导的品牌价值评价国际话语权贡献力量。

会上发布了2023年度中央企业品牌建设发展报告（以下简称报告）。报告显示，2023年中央企业品牌建设发展指数为180.12，同比增长19.32%。以2018年为基期，按每年总分百分制标准化处理后，2023年中央企业品牌建设发展指数相较基期增长了近1倍，这表明中央企业品牌建设呈现良好发展态势。

据了解，国务院国资委于2018年开展了中央企业品牌建设对标工作。品牌建设发展指数是基于品牌建设“五力”模型，将中央企业品牌建设对标指标合成的定量化结果。“五力”指战略引领力、专业运营力、组织管控力、支撑保障力和全球推广力。

2022年底开始，国务院国资委党委部署开展了中央企业品牌引领行动。根据行动方案安排，遴选“四个一批”优秀品牌成果，即一批集团品牌、一批企业品牌、一批产品品牌和一批服务品牌。

此外，会上还发布了“中国企业品牌价值评价模型”。中国质量协会副会长王琳表示，中国企业品牌价值评价模型主要由超额收益、品牌作用力和品牌强度三大指标构成，基于企业所创造的超额收益，以品牌作用力确定品牌的超额贡献率，综合三个维度得到品牌价值的货币化数值。

王琳还表示，该模型具有创新性，模型所立足的超额收益法适用性更广、操作性更强、透明度更高；模型聚焦品牌生态理论前沿，符合数字时代品牌管理变迁规律；模型所建立的品牌强度指标体系，综合反映品牌的未来发展潜力和韧性。

(责编：王震、高雷)

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