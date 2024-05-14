人民网记者 杜燕飞

当前，数字经济蓬勃兴起为金融创新构筑了广阔舞台，数字技术快速演进为金融数字化转型注入活力，增强了金融服务实体经济能力。

作为企业经营管理核心领域，银行长期参与、衔接人事薪酬两端，发挥着重要作用。当前，部分企业人事薪酬管理存在着一些难点，比如，人员考勤、税务管理、工资发放等操作通过手工处理，缺乏操作系统和平台支撑，或通过外购ERP软件+使用企业网银“两条腿”走路方式，效率低、成本高。

在此背景下，工商银行个人金融部相关负责人介绍，2022年底，工商银行发挥数字金融优势，推出“工银薪管家”线上跨界产品，构建了“代发个人客户专业专属金融服务-单位人事薪酬管理服务-员工办公金融一体化服务”完整闭环，实现了金融和非金融业务的融合发展，已服务法人客户超15万户，服务员工超3000万人。

“该产品涵盖Saas云平台、员工小程序、手机银行专区三端，提升了单位人事薪酬管理和员工金融服务体验。‘企业端服务平台’，依托Saas云平台为企事业单位提供人事管理、算薪发薪、个人所得税等服务；‘员工端服务平台’，依托小程序为企事业单位员工提供快速入职、考勤打卡及日常金融等服务；‘员工专属金融服务平台’，通过在手机银行建设专区，为员工提供差异化、定制化的个人金融产品和服务。”上述负责人说，三大平台载体相互关联、互为补充，共同构成服务企事业单位人事薪酬管理及其员工个性化需求的综合服务体系，创新形成企业、员工和银行三端数据贯通、场景融通、系统联通的智慧化服务新格局。

值得注意的是，针对企业人事管理转型成本高、农民工工资发放确认难等问题，“工银薪管家”将政策规范转化为流程简约、操作便捷的具体环节；通过减费让利，降低企业数字化转型成本，让更多企业和员工共享技术进步红利，促进实体经济发展。

此前发布的《关于银行业保险业数字化转型的指导意见》指出，银行业保险业要促进场景开发、客户服务与业务流程适配融合，加强业务流程标准化建设，持续提高数字化经营服务能力。统筹线上、线下服务渠道，推动场景运营与前端开发有机融合。

“未来，工商银行将丰富该产品的服务功能，满足不同种类、不同行业、不同细分场景的差异化需求，配套实施专业化客户评价体系和体验反馈机制，提升客户使用体验，使更多企业享受到更加高效、安全、低成本的数字化人事薪酬管理服务。”上述负责人表示，下一步，还将加快布局建设多主体、多层次、多领域融合共享的“金融+非金融”服务场景，推动数字化、智慧化、开放化、生态化经营转型，让跨界创新成果惠及更多企业和个人客户。

(责编：王震、高雷)

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