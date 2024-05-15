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全球贸易投资促进峰会在京举办——

为世界经济复苏发展贡献智慧

本报记者 罗珊珊
2024年05月15日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　5月13日，2024年全球贸易投资促进峰会在京举办。峰会主题为“互信与合作：变局中的选择”。来自近40个国家和地区的贸促机构和商协会、中外企业等的代表750余人参加峰会，凝聚开放共识、共商合作大计。

　　新开发银行行长罗塞夫在开幕式上表示，经济全球化表现得更加不稳定和脆弱，但中国经济发展势头强劲，为世界经济增添了信心。她表示，2023年，中国经济对全球经济增长的贡献率为32%，是世界经济发展的重要引擎，中国的经济增长对世界其他地区产生了积极的溢出效应。

　　“实现能源转型是全球广泛共识和共同追求，加强合作是应对能源领域挑战的唯一出路。”国家能源投资集团有限责任公司董事长刘国跃表示，10年来，中国能源转型发展取得重大进展，新能源产业在开放竞争中练就了真本领，也为世界新能源开发作出了重要贡献。中国已建成全球领先的清洁能源产业体系，可再生能源发电装机已突破15亿千瓦，风电、光伏、储能都已建成先进完备、具备国际竞争优势的全产业链体系，为全球能源转型注入了新动能。

　　峰会举办了以“打通供应链，打造共赢链”为议题的全体会议，以及“共享中国式现代化机遇，共建更加美好的世界”“点燃人工智能引擎，赋能经济社会发展”等3场平行论坛。与会代表围绕中国式现代化、人工智能等议题展开深入研讨，为世界经济复苏发展贡献智慧。

　　“中国式现代化在开放包容、平等发展的背景下，不仅为中国，也将为世界打造出更好的明天，带来更多发展新契机。”马来西亚创投资本管理局主席、征阳集团执行主席戴良业说，中国和东盟国家通过不同的多边贸易协定，实现协同共进的可持续发展，为双方带来了实实在在的利益，期待中国与东盟的合作关系更加深入全面。

　　沃尔玛是最早一批进入中国市场的外资零售企业之一。在平行论坛上，沃尔玛全球政府事务副总裁刘墨翰介绍，沃尔玛28年前进入中国市场，现在有数万名员工，拥有两个品牌：沃尔玛卖场和会员店。会员店目前有47家，计划保持每年开店6到7家的速度；沃尔玛卖场正在快速升级转型中，市场份额连续12个季度显著提升。“我们看到了中国经济的韧性和潜力，期望未来有更多合作。”刘墨翰说。

　　峰会期间，中国贸促会会长任鸿斌代表与会工商界发布《2024年全球贸易投资促进峰会北京倡议》。倡议经与会各国工商界充分沟通协商，达成广泛共识，主要包括加快推动世界经济复苏、维护产业链供应链稳定畅通、拥抱人工智能变革力量、激发绿色低碳发展动力、打造互利共赢的工商界伙伴关系等5点倡议。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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