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福建推进林下食品产业集聚发展

土特产开拓大市场

本报记者 刘晓宇
2024年05月15日06:19 | 来源：人民网－人民日报
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　　一场细雨过后，福建省南平市松溪县旧县乡六墩村山雾朦胧。

　　“走！上山挖笋去。”拂晓，林农李帮就扛着铲子上了山。

　　踩着红褐色的泥土，每走几步就有一棵冒尖的雷笋。扒开落叶，斜铲泥土，手腕用力一撬，便得到一根筷子长短的雷笋。不一会儿，李帮背后的箩筐里就满满当当。

　　山口大货车边，数十个竹箩筐排成长队。“这一片400亩林地都是我承包的，收成好时，亩产1吨竹笋，一年卖笋就有几十万元收入。”李帮说。

　　清洗、烫煮、切块、入罐……数公里外的福建三信食品有限公司生产车间，年前完成技改的全自动竹笋罐头生产线上，来自松溪县各地的雷笋在这里被装好。“从入厂到装罐出厂，平均不到4小时。”公司办公室主任曾桂华介绍。

　　坐拥121.9万亩林地，国家生态文明建设示范县松溪县生态资源禀赋优越。“过去本地没有食品加工企业，鲜笋采多了也卖不出去，眼睁睁看着笋长高、价变低，守着富山过穷日子。”李帮回忆道。

　　近年来，福建紧盯市场需求，调整完善农村种植、养殖业结构，促进食品产业集聚发展，培育了一批有特色、有品质、附加值高的生产基地。

　　“我们合理利用林地空间、森林资源，大力推进林下种植、养殖等复合经营活动，挖掘优势资源，发展特色产业，开发新型笋休闲食品和功能食品，构建竹笋预制菜、竹饮料等产品体系。”松溪县林业局局长陈永旻介绍。

　　小竹笋做成大产业，离不开产业链拓展。“这种笋可以生吃，鲜得很！”手提一袋真空冰鲜笋，惊石农业科技有限公司负责人赵逸平说。两年前，企业研发出“冰鲜笋”技术——竹笋经整形加工后投入零下42摄氏度的速冻线中锁鲜，再放入零下18摄氏度的冷库储存，鲜笋口感还原度可达95%。

　　科技助力，松溪县笋食品产业进一步集聚发展，笋制品年生产能力超1.5万吨，产值超1.2亿元，成为福建省笋竹精深加工示范县。

　　松溪县松源街道南门村的80后“新农人”何孔荣，这两年从事农产品电商销售：“消费者对药食同源的农产品很感兴趣，本地加工企业也不少，何不就地开发？”承包近400亩林地，一头扎进山里的何孔荣将精力放在了种植金线莲、红菇、紫灵芝、五指毛桃等特色农产品上。就地加工，提升价值，旗下“何家乐土特产”品牌走向省外，销路正旺。

　　2023年，福建全省林下经济经营和利用林地面积3229万亩，产值达830亿元。“福建将积极引导社会资本参与投资林下经济，推进规模经营和立体复合经营，积极开发绿色森林食品，推进林下食品产业集聚发展。”福建省林业局有关负责人表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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