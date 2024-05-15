本报昆明5月14日电 （记者叶传增）记者从中国铁路昆明局集团有限公司获悉：今年以来，中老铁路进出口鲜活货物运输量达6.4万吨，同比增长两倍以上，其中进口水果5.8万吨。

为满足易腐水果的物流需求，铁路部门调集1000多个冷藏集装箱，优先调配运力，通过中老铁路特别开行的“澜湄快线”国际货物列车，从中国昆明到老挝万象全程仅需26小时。

东南亚水果大量上市后，云南磨憨铁路口岸的进出口果蔬运输量迎来高峰，日均运输量保持在1500吨以上。铁路部门加大“澜湄快线”冷链班列的开行力度，日均列数由原先的1.5列增至3列，高峰时期达到4列。

今年1至4月，中老铁路累计运输货物655万吨，同比增长14.9%，其中跨境货物突破180万吨，同比增长24.1%。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 02 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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