本报杭州5月14日电 （窦皓、陈跃星）“多亏了这次活动的牵线搭桥，我们与一家电子商务公司达成了合作意向，预计能够提升营业额10%以上。”日前，在一场电商行业交流活动上，浙江义乌一家母婴用品企业的负责人楼素娟说。这次活动包括企业对接、技能培训、人员交流等内容，是义乌市内贸电商协会党支部与廿三里街道企业联合会党支部开展党建联建的一次尝试。

今年以来，义乌市委组织部（市直机关工委）积极探索党建联建新方式，先后在多个镇街开展优势产业带与电商对接活动，累计组织日用品、家居等行业的70余家企业与电商平台等对接，拓展产品销路，助力企业发展。

“下一步，我们将继续强化党建引领，整合行业企业资源，进一步搭建电商企业与电商平台、生产企业的对接平台。”义乌市委组织部相关负责人介绍。

《 人民日报 》（ 2024年05月15日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)

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