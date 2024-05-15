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陕西安康高新区创新人才发展机制——

拓宽引才渠道 做好服务保障

2024年05月15日06:21 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报西安5月14日电  （记者张丹华）“高新区对返乡创业人才的支持力度很大，在厂房、技能培训、社保等方面都有相应优惠政策。”陕西省安康高新区的一家企业负责人介绍。

　　近年来，安康高新区先后出台多项人才引进培养的政策措施，对人才创办项目提供厂房定制、股权植入、设备租赁、装修补贴等政策支持，鼓励企业以人才智力资本和技术资本入股等方式，广泛招引高端人才和科研团队。截至目前，已筹资设立2000万元人才专项资金，累计投入12亿元支持人才项目建设。

　　同时，高新区探索形成“全员聘用、岗位管理、优绩优酬”等人才机制，并聚焦重点产业链补链延链强链，深入挖掘企业需求，精准引进各类创新创业人才1.8万人；坚持以平台聚人才、以人才建平台，累计建成国家级和省级创新平台48个，引进高级科研专家120名、专业技术人才5100余人；大力实施高新技术企业培育计划，全区高新技术企业达41家、科技型企业达128家。

　　“我们将以更加有力的举措引进各类人才，为他们各展所长创造更好的环境。”安康市委常委、安康高新区党工委书记罗武侠说。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 06 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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