张北柔直工程累计向京津冀输送超300亿千瓦时绿电
2024年05月15日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京5月14日电 （记者冉永平、丁怡婷）记者从国家电网获悉：世界首个柔性直流电网工程——张北可再生能源柔性直流电网试验示范工程（以下简称“张北柔直工程”），累计向京津冀地区输送超300亿千瓦时绿电，约等于820余万户家庭一年的用电量。
张北柔直工程采用我国原创的柔性直流输电技术，将张北新能源基地、承德丰宁储能基地等新能源基地与北京负荷中心相连，主要将张家口地区的新能源电力送往京津冀地区。
张北柔直工程于2020年6月建成投运，输电线路长度666公里，建有中都、康巴诺尔、阜康、延庆四座换流站。截至目前，工程已累计节约标准煤1050万吨。
《 人民日报 》（ 2024年05月15日 07 版）
(责编：卫嘉、白宇)
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