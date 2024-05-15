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今年西部陆海新通道班列货运突破30万标箱

2024年05月15日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报南宁5月14日电  （记者张云河）一趟装载着来自阿联酋的聚乙烯、斯里兰卡的椰糖、越南的休闲鞋等货物的西部陆海新通道铁海联运班列12日从广西钦州港东站驶出，开往重庆团结村站。记者从国铁南宁局获悉：截至当天，今年西部陆海新通道班列运输集装箱货物已突破30万标箱，达到30.3万标箱。

　　据介绍，今年西部陆海新通道班列出口货物以广西、重庆、四川等地生产的汽车配件、摩托车散件、发电机配件为主，进口货物以印度尼西亚的起酥油、越南的纸浆为主，运输货物品类已达1143种。国铁南宁局沿海铁路公司推动钦州、北海、防城港三地的港口路企合署办公，实时共享船期、泊位、货物、机械劳力等信息，提高了装车效率和精确度。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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