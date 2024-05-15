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推进交通运输清洁低碳转型发展

天津持续完善公路货运充电网

本报记者 武少民 靳 博
2024年05月15日06:22 | 来源：人民网－人民日报
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　　中午，一辆辆新能源重卡汽车在天津市宁河区津榆公路的电动重卡充电站驶进驶出。从唐山迁西驶来的重卡司机赵海阳缓缓停车、下车，把充电插头插在卡车电池插座上。“不像燃油重卡，这车没尾气，噪声小。跑一趟能比燃油车省下1/3成本。”赵师傅笑着说，“趁着充电正好扒口午饭，休息一会儿。我们车队主要往返河北唐山和天津港之间，到了天津港卸货后，再装上一车的矿石拉回去，来回路程380公里。之前担心电车续航不够，跑不了来回，现在吃个饭的时间就把充电问题解决了。”

　　作为京津冀和“三北”地区重要出海口，天津港的集疏运对重卡需求较大。据统计，以重卡为代表的商用燃油车占全部汽车碳排放的60%左右。而围绕港口的中短距离运输非常适合电动重卡的发展。近年来，天津市不断加快绿色港口建设，持续推进交通运输清洁低碳转型发展。

　　天津港集团铁矿石清洁运输比例达到65%以上，位居全国港口前列，焦炭货类实现100%清洁运输，115辆新能源重卡投入南疆港区，预计全年可实现减少碳排放6600吨。2019年以来，天津港集装箱吞吐量增长30%以上，港口碳排放强度下降超10%。

　　完善京津冀公路货运充电网络，必须选取京津冀物流必经渠道构建补能中心。“宁河电动重卡充电站新建了18座400千伏安箱式变电站及3座环网柜，累计充电量达25.3万千瓦时。”国网天津宁河公司大北供电服务中心配电运维专责工刘志佳正在对充电设备的运行状态进行检查。经过估算，仅宁河电动重卡充电站年可替代燃油294万升，实现减排二氧化碳7740吨。

　　就在前不久，天津市首座光储充一体化新能源重卡公共换电站已在天津港开工，换电站“光储充”设计能利用车储共用电池系统吸收低谷电，在高峰时期支撑快充负荷，为新能源重卡供给绿色电能；同时以光伏发电系统进行补充，帮助实现电网削峰填谷。预计每天可满足约200辆新能源重卡的补能需求，所有集疏运的新能源换电重卡5分钟即可完成换电补能，大幅缩短补能时间，有效提高运营效率，助力物流运输企业实现节能增收。

　　“今年，天津将积极推动建设京津冀清洁能源、绿色产业及清洁运输示范区，协同推进石化、装备、汽车等传统优势产业智能化、绿色化转型，加快推进京津冀零排放货运通道规划建设。持续深化地方碳市场建设，推动区域碳普惠项目互通互联。”天津市生态环境局党组书记张弢表示。

　　《 人民日报 》（ 2024年05月15日 10 版）

(责编：卫嘉、白宇)
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